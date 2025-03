Quem não gosta de requeijão, brasileiro não é… Verdade ou não? Levante a mão quem resiste à cremosidade do queijo favorito do café-da-manhã de multidões de brasileiros. Muita gente escolhe o produto simplesmente pelo preço. Outros se recusam a mudar de marca com o mesmo fervor com que defendem o time do coração. Há os defensores do copo de vidro e os que nem se importam com embalagens plásticas — maioria esmagadora nas gôndolas dos supermercados.

A primeira versão de requeijão cremoso a ir para as prateleiras dos mercados é de 1911. Era um produto mais sólido, vendido em barras, como a manteiga. O requeijão no copo de vidro, versão que reconhecemos até hoje, foi lançado só em 1955. Por muito tempo, poucas marcas reinaram absolutas no mercado. De uns tempos pra cá, porém, houve uma explosão na oferta do produto por fabricantes diferentes. Para se ter uma ideia, no Paladar Testou com o mesmo tema, requeijão, realizado em 2023, foram avaliadas 12 marcas. Este ano, o número saltou para 26 marcas avaliadas por um time de especialistas.

Como foi realizado o teste

As marcas, testadas às cegas, eram todas da mesma categoria: requeijão tradicional. Algumas aditivadas com queijo, devidamente mencionados na embalagem. Produtos que entraram para a nossa seleção por serem a única versão de requeijão da marca e não uma opção alternativa de sabor.

PUBLICIDADE

Os requeijões foram servidos em pratos numerados e provados in natura. Para limpar o paladar, os jurados intercalavam colheradas de requeijão com goles de água com gás. Em alguns momentos, um cafezinho se fez necessário; afinal de contas, foi uma maratona até para os paladares mais treinados.

Conheça o regulamento do Paladar Testou

Em todas as provas realizadas por Paladar, a reportagem faz um levantamento das marcas disponíveis no mercado. E, nos dias anteriores ao teste, as amostras são adquiridas* em grandes redes de supermercado e empórios da capital paulista. No caso de produtos artesanais, eles são comprados nas lojas on-line das próprias marcas de forma anônima. Ou seja, em ambos os casos, as marcas não sabem que seus produtos serão submetidos a uma degustação às cegas. O Paladar Testou é uma iniciativa 100% editorial. Além disso, o júri também não tem conhecimento de quais marcas fazem parte da seleção antes do resultado da apuração.

*Os preços dos produtos foram apurados na primeira semana de fevereiro de 2025

Leia na íntegra o regulamento do Paladar Testou 2025 aqui

PUBLICIDADE

Requeijão vai bem no pão, mas também é um ótimo acompanhamento para doces; por isso cremosidade e sabor delicado são tão importantes na avaliação do produto Foto: Felipe Rau / ESTADÃO

O teste foi realizado no restaurante Due Cuochi, em Pinheiros, com um time de jurados composto por Ida Maria Frank, sócia proprietária do @duecuochi, Beatriz Balthasar, chef proprietária do @heydaisy.sp, Helena Mil Homens, chef da padaria St. Chico @st.chico, Vania de Sousa, chef do @rendezvous.bistro, e Daniel de Souza Cunha, sous chef do @grottacucina

Receita de requeijão caseiro do chef Rodrigo Oliveira

Segundo os especialistas convidados para este Paladar Testou, requeijão bom não pode ser nem muito líquido, nem denso demais Foto: Felipe Rau / ESTADÃO

Requeijão vai bem com frutas, com bolo, na torrada, no recheio do pão de queijo, na torta, no sanduíche da lancheira, na entrada ou na saída na chapa da padaria.

PUBLICIDADE

Veja três receitas fáceis com requeijão

Como escolher o melhor requeijão

Gosto, textura, cor e aroma, critérios usados na avaliação, são bem diferentes de marca para marca. No vídeo do início deste texto você confere as diferenças com os próprios olhos.

“Requeijão cai bem no pãozinho do café, no almoço, no jantar, para fazer uma salada, é uma base de textura muito boa na cozinha”, defendeu com entusiasmo o sous chef Daniel de Souza Cunha, do restaurante Grotta Cucina.

Qual a diferença entre queijo e requeijão?

PUBLICIDADE

A chef Helena Mil Homens, da padaria artesanal St. Chico, que nunca esquece do requeijão na mesa de lanche, acredita que um bom requeijão precisa ser cremoso, para espalhar bem no pão.

Nosso time de jurados da vez: a restauranter Ida Frank, do Due Cuochi, a chef Beatriz Balthasar, da Hey Daisy, a chef Vania de Souza, do Rendez Vous Bistrô, a chef Helena Mil Homens, da padaria St. Chico, e o sous chef Daniel de Souza Cunha, do Grotta Cucina Foto: Felipe Rau / ESTADÃO

“O requeijão é feito de gordura da base láctea, você desora o queijo, pega o líquido e bate até ele virar uma pasta”, resume Daniel de Souza Cunha. Um produto originalmente simples e de sabor suave por natureza. A chef Vania de Souza, do Rendez Vous Bistrô, considera o requeijão um ingrediente versátil justamente por não ter um sabor tão marcante.

Segundo os especialistas, requeijão tem que ser cremoso na medida: nem muito firme, nem molenga demais. Não pode ser salgado demais, nem ter sabor adocicado. Tampouco ter textura granulada. A coloração considerada ideal é entre o branco e o amarelo. O sabor deve ser delicado e lembrar queijo. Requeijão opaco denuncia excesso de amido, o que não é nem um pouco desejável.

Abaixo, você confere as três melhores opções do mercado na avaliação do júri e ainda a lista completa dos produtos avaliados.

PUBLICIDADE

Os melhores requeijões de 2025

O requeijão que levou o Selo Ouro foi o Itambé Foto: Felipe Rau / ESTADÃO

Itambé

O requeijão que levou o SELO OURO neste Paladar Testou foi avaliado com um produto bastante cremoso, de sabor suave e bem equilibrado. O fato de não apresentar sabor residual ou textura de um produto com excesso de amido na receita também contou pontos positivos. No rótulo da única versão do requeijão produzido pela marca, há um aviso de adição de queijo mussarela à formula. “Um belo requeijão”, comemorou um dos integrantes do júri (R$ 9,99, 200 g, no Carrefour)

O requeijão Tirolez ganhou o Selo Prata Foto: Felipe Rau / ESTADÃO

PUBLICIDADE

Tirolez

O nosso segundo lugar, ganhador do SELO PRATA, também agradou o time de jurados, que avaliou o produto como de sabor equilibrado, aroma neutro e “textura perfeita”. A coloração bem branquinha do requeijão também contou pontos positivos (R$ 9,40, 200 g, na Casa Santa Luzia)

O Selo Bronze é do requeijão da marca D'Or Foto: Felipe Rau / ESTAD

D’Or

O requeijão que levou o SELO BRONZE neste Paladar Testou apresentou textura agradável, bom visual, sabor presente e delicado. “Tem um sabor agradável e bem equilibrado de queijo”, avaliou um dos jurados (R$ 7,89, 200 g no St. Marchê).

A cremosidade do requeijão é critério de avaliação tão importante quanto o sabor Foto: Felipe Rau / ESTADÃO

As 26 marcas de requeijão, na avaliação do júri, em ordem alfabética

Atilatte Os jurados acharam o requeijão muito firme e com sabor levemente amargo no final; o excesso de sal também não agradou (R$ 11,99, 180 g, no Super Ville) Aviação A textura do produto agradou bastante, porém o sabor ácido e salgado do requeijão deixou a desejar na opinião dos jurados (R$ 14,90, 250 g, na Casa Santa Luzia) Batavo O requeijão cremoso com queijos, a única versão da marca, ganhou pontos pela cremosidade e pela boa aparência; já o sabor levemente adocicado incomodou parte do time de jurados (R$, 17,99, 400 g, no Carrefour) Carrefour Um requeijão pouco aromático, de textura aveludada, cor amarelada, sabor neutro e levemente artificial (R$ 8,29, 200 g, no Carrefour) Catupiry Um produto de textura líquida, aparência opaca e sabor pouco equilibrado no sal (R$ 10, 200 g, na Casa Santa Luzia) Crioulo O requeijão da marca apresentou boa cremosidade, sabor levemente salgado e pouco aroma. Alguns jurados identificaram sabor similar ao do gorgozola no final (R$ 14,80, 220 g, na Casa Santa Luzia) Cruzília O visual bonito do requeijão e o aroma de leite agradaram mais do que a textura densa. O sabor foi considerado bom, apesar de levemente artificial (R$ 9,29, 180 g, no St. Marchê) Danone A textura farinhenta e líquida do requeijão não agradou o time de jurados. Assim como o sabor e o aroma artificiais. Poderia ter menos sal (R$ 10,90, 200 g, na Casa Santa Luzia). Danubio Um requeijão com sabor marcante de leite, leve acidez e aparência atraente. O dulçor do requeijão, considerado acima da medida pelos jurados, tirou pontos do produtos na avaliação geral (R$ 13,99, 190 g), no Super Ville) D’Or O requeijão que levou o SELO BRONZE neste Paladar Testou apresentou textura agradável, bom visual, sabor presente e delicado. “Tem um sabor agradável e bem equilibrado de queijo”, avaliou um dos jurados (R$ 7,89, 200 g no St. Marchê).

Fazenda Bela Vista O requeijão apresentou aroma levemente artificial de queijo, apesar da textura macia e do aspecto visual brilhante. O sabor foi considerado neutro demais (R$ 11,50, 200 g, na Casa Santa Luzia). Ipanema Um produto de sabor artificial, adocicado e com e textura pouco convidativa na boca (R$ 8,49, 180 g, no Super Ville) Itambé O requeijão que levou o SELO OURO neste Paladar Testou foi avaliado com um produto bastante cremoso, de sabor suave e bem equilibrado. O fato de não apresentar sabor residual ou textura de um produto com excesso de amido na receita também contou pontos positivos. No rótulo da única versão do requeijão produzido pela marca, há um aviso de adição de queijo mussarela à formula. “Um belo requeijão”, comemorou um dos integrantes do júri (R$ 9,99, 200 g, no Carrefour) Lac Lelo O requeijão da marca apresentou textura muito consistente e pegajosa na boca. O sabor neutro não ajudou na pontuação do produto da marca. Alguns jurados, porém, apontaram o requeijão como uma boa opção para ir à chapa com pão francês (R$ 8,46, 180 g, no Sonda) Nestlé Apresentou sabor mais amargo do que o esperado para um requeijão tradicional e a textura estava líquida demais. Já a aparência clarinha e homogênea agradou o time de jurados (R$ 11,30, 200 g, na Casa Santa Luzia). Paulista O sabor foi avaliado pelo júri como bastante artificial, com presença evidente de amido e salgado além do esperado para o produto (R$ 9,23, 180 g, no Sonda) Poços de Caldas O requeijão da marca tem queijo adicionado à receita. O resultado no sabor do produto, segundo os jurados, foi avaliado como adocicado e pouco equilibrado. O queijo ficou mais evidente do que o sabor esperado para um requeijão. A textura pesada também não contribuiu positivamente na prova realizada às cegas (R$ 16,19, 400 g, no Carrefour) Polenghi O requeijão da marca apresentou textura muito líquida, pouco aroma e sabor adocicado além da conta na avaliação dos jurados (R$ 10,99, 200 g, no Super Ville) President "Um requeijão de sabor equilibrado e nostálgico”, na opinião de um dos integrantes do júri. A presença marcante de amido, contudo, não passou despercebida na avaliação. A aparência do produto foi considerada muito boa e a textura, cremosa na medida (R$13,00, 200 g, na Casa Santa Luzia) Qualitá Um requeijão de boa aparência, cremoso, com sabor acentuado de queijo e um leve amargor no final (R$ 8,59, 200 g, no Pão de Açúcar)