Ranking elege as cinco melhores comidas italianas

O site TasteAtlas, famoso por elaborar rankings gastronômicos, divulgou a lista dos dez melhores pratos italianos, segundo os internautas. A lista chamou a atenção do público por não ter a presença de eceitas famosas no pódio, como espaguete, risoto e filé à parmigiana.

Confira o ranking:

1 - Parmigiano Reggiano

Parmigiano Reggiano

Considerado um dos melhores queijos do mundo, o Parmigiano Reggiano é feito com leite semidesnatado de vacas que pastam apenas capim fresco e feno. o queijo Tem uma textura dura e arenosa e os seus sabores variam entre nozes e pimentas, dependendo do tempo de maturação do queijo.

2 - Pizza Napoletana

Pizza Napoletana

Prato mais emblemático da Itália, a genuína pizza Napoletana é feita com poucos ingredientes e preparada em apenas duas variações – marinara , a pizza napolitana básica coberta com molho à base de tomate aromatizado com alho e orégano, e margherita , que é coberta com tomate, mussarela e folhas frescas de manjericão.

3 - Pappardelle al cinghiale

Pappardelle

Pappardelle é uma massa toscana muito famosa. Quando acompanhada de ragù di cinghiale (feito com javali), torna-se um dos melhores pratos italianos. Ao contrário do ragu clássico, o preparado com javali tem um sabor intenso e muito mais forte, obtido por uma fervura longa e lenta num rico molho de tomate e vinho tinto.

4 - Burrata

Burrata é um queijo do sul da Itália, da Puglia. Originalmente, é feito de leite de vaca. Tem uma capa de mussarela e recheio de creme de leite e filamentos de queijo.

Burrata, que significa literalmente amanteigado, é um queijo artesanal da região de Puglia, no sul da Itália, especialmente das províncias de Bari e Barletta-Andria-Trani. O queijo é feito artesanalmente com leite de vaca, coalho e natas.

5 - Presunto Parma

Parma

o Prosciutto di Parma é uma verdadeira obra-prima do tempo e da tradição, e um padrão ouro do presunto italiano. Os porcos das raças Large White, Landrace e Duroc utilizados na produção deste presunto também devem cumprir elevados padrões de qualidade.

