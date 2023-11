Nos últimos dias, São Paulo registrou recordes históricos de calor. Em muitas cidades, incluindo a capital, o dia mais quente deve ser nesta quinta-feira (16). Segundo os meteorologistas da Climatempo, a previsão é a de que a máxima na capital chegue a 38°C. Com a chegada desse calorão todo, devemos nos atentar às formas de hidratação e cuidado da saúde. Isso porque as altas temperaturas afetam a imunidade e a saúde de um modo geral.

De acordo com Thaís Barca, nutricionista funcional e esportiva da CliNutri, os líquidos mais indicados para o calor, além da própria água, são os sucos naturais, água de coco e bebidas isotônicas.

Ainda bem que em Paladar o que não faltam são excelentes dicas e opções deliciosas para hidratação. O teste de suco de uva integral e da água de coco deram o que falar nas redes sociais. Clique aqui e confira como escolher os melhores sucos e águas de coco para garantir uma boa bebidinha durante o calorão que vem por aí.

Thaís Barca conta também que as vitaminas são ótimas para ajudar na quantidade de líquidos necessários para manter a hidratação ‘’Devido à presença de água e minerais nas frutas, a ingestão de vitaminas ajuda no equilíbrio de eletrólitos, elementos que são perdidos na transpiração’', explica Thaís.

TQ SÃO PAULO 15.11.2023 METRÓPOLE EL NINO CALOR EXTREMO MUDANÇAS CLIMÁTICAS CENAS DE CALOR NO PARQUE DO IBIRAPUERA. SOMBRAS ERAM DISPUTADAS NO PARQUE. FOTO TIAGO QUEIROZ / ESTADÃO Foto: Tiago Queiroz

Quando servidas geladas, as vitaminas também ajudam bastante na sensação de frescor, o que torna a bebida mais agradável nos dias quentes, estimulando as pessoas a se manterem bem hidratadas e alimentadas. Se você está derretendo de calor e quer preparar alguma bebida refrescante, os smoothies são ótimas opções. Clique aqui e confira mais de cinco receitas deliciosas de vitaminas.

E as bebidas alcoólicas? Caem bem durante o calorão? Para a nutricionista, nem tanto. “Bebidas alcoólicas não são indicadas para hidratação em dias de muito calor. A maioria delas são consumidas geladas, o que gera a falsa sensação de hidratação e frescor”, conta a nutricionista.

Por outro lado, Thaís reconhece que a cervejinha é quase indispensável em dias de muito calor. Por isso, fica o aviso: se for beber, tente manter em uma a duas doses, sempre intercalando com uma garrafinha de água.

Falando ainda em cerveja, que tal conferir qual é a melhor cerveja puro malte do mercado? Ou ainda, se não beber álcool, veja qual a melhor cerveja sem álcool do mercado. Basta clicar aqui e conferir o resultado da degustação.

Para os que estão buscando opções mais leves e refrescantes, lá vão algumas dicas:

Salada verão

Salada verão, com peito de peru, tomate-cereja, manga e mostarda. Foto: Comitê Umami

Uma saladinha refrescante à base de peito de peru, tomate-cereja e manga. O frescor desse prato é tão prazeroso quanto a junção dos ingredientes. Confira aqui como preparar.

Ceviche de pescado

Ceviche de pescado Foto: Luis Vinhão

O ceviche de pescado é uma receita maravilhosa para quem está buscando um sabor suave e muito agradável. O prato, que é típico do Peru, é muito refrescante e simples de preparar. O ceviche de pescado ainda acompanha um caldo feito de gengibre, limão e pimenta dedo-de-moça. Confira o passo a passo dessa receita do chef Edgard Villar, do Rinconcito Peruano.

Sanduíche de peru e abacate

Sanduíche de peru e abacate Foto: Assessoria Bake and Cake Gourmet

Essa receita de sanduíche de peru e abacate da chef Cris Muratori, do Bake and Cake Gourmet, é ideal para quem deseja um lanche rápido, fácil de preparar e muito refrescante.

Seguindo essas dicas, você ficará mais hidratado e ainda poderá saborear deliciosas receitas refrescantes. Clique nos links e explore esses pratos deliciosos.