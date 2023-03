Reportagens de ‘Paladar’ vencem prêmio de jornalismo da Sampapão

Duas reportagens de Paladar foram premiadas na noite de terça-feira, 28, pela Sampapão. A entidade, que representa o segmento de panificação e confeitaria de São Paulo, realizou a 14ª edição do prêmio de jornalismo para matérias relacionadas ao universo do pão.

A primeira premiada foi a reportagem Qual o melhor pão francês de SP?, um teste às cegas realizado em outubro deste ano pela jornalista Danielle Nagase. A matéria ficou com o terceiro lugar na categoria de melhores reportagens publicadas em veículos impressos.

Pão é o tema em comum das matérias premiadas Foto: Felipe Rau|Estadão

Depois, já na categoria de melhores reportagens publicadas em meios digitais, a matéria Pão francês ainda é central na vida do brasileiro, mas qualidade merece atenção, do jornalista Matheus Mans, foi reconhecida. Também ficou em terceiro lugar na categoria.

Por fim, a colunista de Paladar, Patrícia Ferraz, também foi premiada. Ela ficou em primeiro lugar na categoria de rádio com a matéria Tudo o que Você Precisa Saber sobre o Pão, veiculada no programa Fim de Tarde, da rádio Eldorado, do Estadão.