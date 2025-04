Descubra o novo pão na chapa da Zona Sul

Há quase uma década, a mineira Luciana Peres prepara pães de queijo bem queijudos inspirados na receita da avó, a Dona Celina. Em 2020, decidiu que era hora de abrir a própria loja, no Jardim Guedala, na zona Sul de São Paulo. Agora, para celebrar esses cinco anos, criou uma novidade. Ou melhor, duas.

A partir de sua fórmula clássica, que leva 50% de um mix de queijos meia cura, canastra e parmesão, Luciana moldou pães franceses. Depois de assados por mais de meia hora, não de uma vez e não em uma única temperatura, ela os corta ao meio e manda para a chapa.

Como se costuma ouvir em qualquer padoca que se preze, ela dispara: “Com manteiga (R$ 14) ou requeijão (R$ 16) na entrada?”. Em ambos os casos, os laticínios são artesanais, elaborados pela Atalaia, fazenda em Amparo famosa por queijos premiados, como o Tulha e o Mogiana. Em ambos os casos, as fatias chegam com casquinhas douradas à mesa e com interior denso e macio.

O formato pão francês é exclusivo do salão, mas o tradicional, também vendido congelado, pode ter massa com grãos, parmesão, calabresa e pimenta, assim como recheios doces, caso de Nutella, goiabada e doce de leite (de R$ 38 a R$ 42 o pacote de 500 gramas).

A quem interessar, uma metade da massa do pão de queijo da Dona Celina é sempre queijo; a outra, combina polvilho doce, leite, ovos orgânicos, água e óleo.

Dona Celina

R. Amélia Correia Fontes Guimarães, 20, Jardim Guedala. Seg. a sex., das 9h às 18h; sáb.; das 9h às 16h. Tel.: (11) 95289-5613. Site: www.donacelina.com.br