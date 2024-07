Seja besuntado de manteiga ou geleia, como base de lanches como o misto quente e o tamago sando (sanduíche japonês que combina pão de forma e ovo), ou parte de receitas como a nostálgica torta fria (ou bolo salgado), o fato é o que o pão de forma é presença cativa à mesa dos brasileiros.

No entanto, a receita foi alvo de polêmica recente - a do pão de forma com álcool. Neste mês, a Associação Brasileira de Defesa do Consumidor (PROTESTE) divulgou um estudo que detectou, em algumas marcas disponíveis nos supermercados, um teor alcoólico acima do esperado - o suficiente para reprovar o motorista no teste do bafômetro.

A pesquisa atribuiu o excesso de álcool ao fato da indústria utilizar conservantes como o anti-mofo na produção. Embora a substância aumente a durabilidade dos pães industrializados, ela é diluída em álcool, que não se dissipa da mesma forma que o obtido durante a fermentação natural.

No entanto, não dá para negar a popularidade - e praticidade - do pão de forma. Tanto que diversas padarias artesanais, que se dedicam a produzir pães de fermentação natural com ingredientes selecionados, investem em versões artesanais da receita. A seguir, confira algumas sugestões:

Santú Padaria Artesanal

Pão de leite com cobertura de cuca alemão: uma das pedidas da vitrine da Santú Padaria Artesanal Foto: @joy_foodblog/ Divulgação

Com paredes envidraçadas, pelas quais é possível avistar a produção de pães artesanais, a micro padaria localizada em Perdizes oferece duas sugestões de pão de forma - ambas elaboradas com massa de longa fermentação. De sabor adocicado, o pão de leite (R$ 25) ostenta uma farofinha de manteiga, a mesma que vai na cuca alemã, uma receita de bolo típica da região Sul do Brasil. Outra pedida é o multigrãos (R$ 28), feito com farinhas de trigo branca e integral, além de sementes de abóbora, girassol, gergelim, quinoa e linhaça.

Onde: Rua Turiassu, 545 - Perdizes. 96617-2326. Das 8h até o último pão (fecha seg.). Instagram: @santu_padaria

St. Chico

Com três endereços na cidade - dois em Pinheiros e um em Higienópolis - a padaria artesanal oferece duas versões da receita. Enquanto o pão integral (R$ 46, 1,1 kg) leva farinha integral orgânica, além de grãos como chia, linhaça, semente de abóbora e aveia, o pão de forma tradicional (R$ 45, 800g) tem como base farinha de trigo orgânica, manteiga e ovos caipiras, Aliás, o pão de forma serve como base do croque monsieur (R$ 46). Na versão da casa, o sanduíche tipicamente francês com presunto, queijos meia cura Canastra e mussarela, além de molho bechamel.

Onde: Rua Mourato Coelho, 383 – Pinheiros. 7h/ 20h (sáb. 7h/19h; dom. 7h/ 18h. Instagram: @st.chico

Komah Bakery

O shokupan é uma das pedidas da Komah Bakery Foto: Laís Acsa/ Divulgação

Dos mesmos sócios do celebrado restaurante Komah, na Barra Funda, a cafeteria de estilo coreano apresenta uma seleção de pães asiáticos. Entre as pedidas, destaque para o shokupan (R$ 25,00), um pão de leite de formato quadrado, que é elaborado a partir de uma técnica da panificação asiática chamada de tangzhong (consiste em cozinhar parte da farinha de trigo com água, ou leite, até formar um mingau) - é isso que o deixa super fofinho. O shokupan também serve como base de sanduíches como o pang com ovo (R$ 31), que também leva repolho, pepino, cenoura, cebola e maionese.

Onde: Rua Girassol, 273 – Vila Madalena. 94259-1437. 10h/ 17h (sáb. e dom. 10h/ 16h. fecha dom.). Instagram: @komahbakery

O pão artesanal de mandioca é uma das pedidas da Padoca do Maní Foto: Liríade/ Divulgação

Padoca do Maní

As três unidades da padaria de clima despojado, que faz parte do grupo comandado pela chef e jurada do Masterchef Brasil, Helena Rizzo, apresenta um vasto cardápio, com sugestões que vão bem desde o café da manhã até o jantar. O destaque, porém, fica por conta da linha de pães, que inclui pedidas como o pão artesanal de mandioca (R$ 31), que é assado em forma retangular. As fatias desse pão formam a base de alguns sanduíches do menu, como o tostex de queijo curado (R$ 29).

Onde: Rua Joaquim Antunes, 138 - Jardim Paulistano. 2579-2410. 7h30/ 19h (sáb. 7h30/ 15h. dom. 7h30/ 15h). Instagram: @manimanioca

Fazemos Pão

Localizada em Pinheiros, a padaria artesanal oferece diversas versões de pão de forma, que são elaborados com massa de fermentação longa e natural, farinha francesa, ovos caipiras orgânicos e manteiga. Se revezam na vitrine da casa pedidas como o multigrãos, que combina farinhas de trigo branca e integral, além de grãos como linhaça, gergelim e semente de girassol, o pão de mandioquinha e o pão de abóbora cabotiá, com sementes de abóbora incrustadas na casca (R$ 25, cada).

Onde: Rua Simão Álvares, 121 - Pinheiros. 94159-0349. 7h30/ 19h (dom. 7h30/ 15h). Instagram: @fazemos.pão





Farinha de trigo integral, malte e mel: base da receita de pão de forma da Casa Trigo Foto: Coxiia Agency/ Divulgação

Casa Trigo

Comandada por Felipe Osmo na Vila Romana, a padaria artesanal apresenta uma seleção de pães elaborados com fermentação natural, além de doces e folhados. Entre as sugestões de pão de forma, destaque para o pão de leite (R$ 24). Macio e fofinho, as fatias dele servem como base de sanduíches como o queijo quente (R$ 20), à base de queijo prato. Outra pedida é o pão de forma integral (R$ 26), à base de farinha de trigo integral, malte e mel.

Onde: Rua Fábia, 603 - Vila Romana. 95637-4232. 8h/19h (sáb. 9h/18h. fecha dom. Instagram: @casatrigo.padaria