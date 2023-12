Shihoma volta às raízes com menu de Natal

Pão de calabresa, galeto, pernil e sfogliatella. Se o Pasta Shihoma jamais preparou esses itens, como está regressando às origens? Pelo fato deles serem feitos a portas fechadas, exclusivamente para entrega, igualzinho a maio de 2020.

Naquela altura, não se sabia quando os restaurantes voltariam a funcionar, então Márcio Shihomatsu decidiu botar a mão na massa – e vendê-la, é claro. Impossível prever que, no ano seguinte, ao trocar sua cozinha na Vila Mariana pelo imóvel na Vila Madalena teria a mais hypada das trattorias da cidade.

Com o excesso de demanda, o masseiro passou a chefia para a sócia Bia Freitas e assumiu as buchas das burocracias. Agora, em vias de abrir um alimentari, isso é uma mercearia italiana, instituiu como líder culinário o mezzo americano, mezzo coreano Joey Lim: “Eu quero voltar para o dia a dia da cozinha, mas os boletos não deixam”.

Ok, Márcio se concentra na administração, Bia na produção do Pasta Shihoma e Joey na da nova rotisseria. Invariavelmente juntinhos, decidem cada prato do cardápio. “A gente discorda muito, muito, muito e tudo fica melhor no final porque a gente se esforça nos ajustes”, confessa Bia.

Lasanha, tiramisù e cappellacci também integram as sugestões natalinas do Shihoma. Foto: Márcio Shihomatsu

No caso do menu de Natal, o ajustamento rendeu um tortano, pão típico napolitano, não apenas recheado com calabresa de leve defumação, mas também com ovo cozido, queijos cacio cavalo e tulha (R$ 50 com 500).

Tanto um galeto glaceado em banha de porco Curiango Charcutaria Artesanal e polvilhado com gergelim (R$ 200 para 4 pessoas), quanto um pernil de Porco Canastra assado com pasta de azeitonas (R$ 260 para 4 pessoas) acompanhados por vegetais grelhados.

Ainda que possam ganhar a companhia da inédita casoncelli di fico, pasta fresca em formato de bombom recheada com figo e ricota fresca (R$ 57 a porção por pessoa), ou do já tradicional cappellacci di ossobuco (R$ 49 para um).

Para iniciar os festejos, o trio por trás da nova deli montou um kit de antipasti com três tipos de queijos artesanais, geleia de pêssego, tapenade, sardela, amêndoas tostadas e brioche (R$ 260 para até 4 pessoas).

Já para finalizá-los, há torta caprese bem chocolatuda e sem glúten (R$ 250 para até 8 pessoas) e, para a manhã seguinte, sfogliatella, o crocante folhado preenchido com ricota, casca de laranja e frutas cristalizadas (R$ 25 a unidade).

Em destaque, o Galeto natalino do Shihoma que acompanha vegetais grelhados. Foto: Márcio Shihomatsu

“A ideia é ir além de massa, ter mais carne, mais italian pastries, coisas que a gente nem tinha espaço para fazer. Vai ser mais informal, uma comida mais rápida”, explica Joey. “A deli vai ser uma versão melhorada da vitrinezinha do Shihoma, com muita pasta fresca, embutidos, variedade de pães e queijos, incluindo a produção da nossa mozzarella”, entrega Márcio.

Enquanto esse novo serviço de delivery não está fisicamente alocado, o que está previsto para fevereiro, na Rua Harmonia, também na Vila Madalena, o ideal é adiantar as encomendas natalinas, pois a manufatura é limitada. Aviso: todas as entregas serão feitas nos dias 22 e 23 de dezembro.

Shihoma Deli

Encomendas via Whatsapp (11) 97560-0188 ou pelo site shihoma.com. Atendimento qua. a sáb., das 10h às 19h.