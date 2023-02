Sorvete: Conheça a Holy Cow, gelateria artesanal recém-aberta na avenida Paulista

Aberta há pouco mais de duas semanas no Shopping Cidade São Paulo, na avenida Paulista, a sorveteria artesanal Holy Cow ocupa um box generoso próximo à praça de alimentação da construção.

O ambiente é pequeno, funciona num esquema “compre e leve”, mas nem por isso deixa de ser procurado pelos consumidores, que passam minutos e minutos na fila indecisos quanto aos sabores variados de sorvete disponíveis na loja.

Inspirada nas cremerias norte-americanas, a casa oferece um extenso cardápio de sorvetes artesanais que podem ser encontrados tanto na casquinha quanto no copinho e em três sabores diferentes. Dentre sorbets e gelatos tradicionais, os destaques ficam para os sabores “holy cream”, de sabor sutil de leite e creme de leite, e romeu e julieta, de sabor harmônico.

Além dos sorvetes, a gelateria conta com uma cartela de sobremesas que contém bebidas como milkshake (R$ 21) e affogato (R$ 14,50), que leva uma dose de café espresso e uma generosa bola do sorvete de creme da casa.

Além da unidade da Paulista, há uma unidade prevista para abrir na zona norte da capital paulista, que além do cardápio da casa também contará com a fabricação de gelatos no local.

Serviço

Av. Paulista, 1230, Bela Vista. 10h/22h (dom. 14h/20h)

