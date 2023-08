Os festivais de gastronomia em São Paulo não param mais. Depois do SP Gastronomia e do Smorgasburg, chega a vez do Taste São Paulo Festival retornar para a cidade. O evento acontece em dois finais de semana de agosto, entre os dias 18 e 20 e, depois, entre 25 e 27, com entrada paga.

Os ingressos já estão à venda no site do festival de gastronomia e custam a partir de R$ 65 no preço cheio. Crianças, idosos e estudantes com carteirinha pagam meia-entrada.

Em 2023, o Taste conta com mais de 30 restaurantes participantes. Dentre outros, estarão por lá o Aizomê, Metzi, Quincho, Lucas Corazza, Preto Cozinha, Mocotó, Komah, Chez Claude e mais. A lista completa de restaurantes participantes pode ser conferida aqui.

O confeiteiro Lucas Corazza em sua casa-estúdio Foto: TABA BENEDICTO

Confira, a seguir, os valores de alguns dos pratos que estarão disponíveis no Taste:

Arroz com costelinha de porco na brasa, maçã verde e café, do Animus, por R$ 40;

Cheesecake, da Carole Crema, por R$ 35;

Coxinha de frango caipira, do Jiquitaia, por R$ 35;

Quesadilla, do Metzi, por R$ 20;

Baião de dois, do Mocotó, por R$ 45.

E atenção: nem todos os restaurantes estarão presentes no evento nos dois finais de semana. Lucas Corazza, por exemplo, estará apenas no primeiro final de semana do evento, enquanto o Metzi apenas no segundo.

Vale lembrar que, além dos restaurantes, o Taste conta com espaço para as pessoas colocarem a mão na massa ou participarem de palestras. Claude Troisgros, Edson Leite e outros nomes da gastronomia estarão no espaço em horários específicos.