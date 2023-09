The Taste Brasil estreia hoje a 6ª temporada; confira como serão as provas

A sexta temporada do The Taste Brasil estreia nesta terça–feira (26) com novidades entre os jurados. As chefs Manu Buffara, do curitibano Manu, e Manuelle Ferraz, do paulistano A Baianeira, assumem as cadeiras até então ocupadas por André Mifano e Helena Rizzo (que agora é jurada no Masterchef). Elas se juntam aos veteranos Claude Troisgros e Felipe Bronze, que fazem parte do elenco desde a primeira temporada do reality gastronômico.

O Paladar teve acesso, com exclusividade, aos desafios culinários a que os participantes serão submetidos até chegar à grande final. Depois da seletiva, que ocorre já no episódio de hoje - dos 30 cozinheiros inscritos, apenas 16 poderão concorrer ao prêmio de R$ 100 mil e ao título de vencedor do The Taste Brasil -, cada programa terá um ingrediente (ou uma temática) que deve aparecer em destaque na receita apresentada

Cada episódio tem duas provas. Na primeira, os participantes cozinham com a ajuda de seus mentores (Claude, Felipe, Manu Buffara ou Manu Ferraz) e são julgados, às cegas, por um jurado convidado - quem for escolhido ganha imunidade e não precisa participar da segunda prova, que é eliminatória. Na disputa seguinte, quem julga, também às cegas, são os quatro mentores, que correm o risco de eliminar alguém do próprio time.

Episódios novos da temporada vão ao ar todas as terças e quintas-feiras, às 18h, no Globoplay, e às 22h, no GNT.

Confira a seguir os temas de cada episódio

PUBLICIDADE