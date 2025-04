Tudo sobre azeite: tipos, usos e a questão dos preços

Na era dos altos preços do azeite, coloca-se ainda mais evidência a importância de conhecer informações básicas sobre o produto. Nas gôndolas, alguns rótulos antes desconhecidos, outrora até mesmo ‘ignorados’ passaram a ser considerados pelos consumidores, por oferecerem preços um pouco mais acessíveis.

Em face desse cenário, conversamos com Ricardo Castanho, especialista em azeite e instrutor do tema na Associação Brasileira de Sommeliers (ABS), para tirar algumas dúvidas comuns sobre azeite de oliva e compartilhar algumas informações básicas que podem te ajudar na hora de escolher, experimentar e utilizar diferentes tipos de azeite.

Tipos de azeite

Entenda quais são as diferenças entre os tipos de azeite Foto: Iakov Filimonov/Adobe Stock

“Existem várias classes de azeite. Na família dos virgens, temos três categorias. Começando pelos extravirgens, em que os melhores azeites do mundo estão agrupados: são azeites que, segundo a legislação brasileira e da União Europeia, devem ter até 0,8% de acidez.”

Na produção do azeite, o ideal é que a produção não adicione nenhum outro tipo de óleo ou produto, uma vez que o azeite é puramente a gordura do fruto da azeitona.

Descendo em termos de qualidade, temos o azeite virgem. Essa categoria permite um índice de acidez de até 2%. “São azeites que até podem não apresentar um aroma ruim e servem para ser consumidos frios, mas são azeites que entregam menos complexidade aromática e de sabor em comparação com os extravirgens.”

Depois, temos os azeites com um nível de acidez maior do que 2%, chamados de “azeites lampantes.” Esses azeites lampantes são considerados impróprios para o consumo, e não deveriam ser comercializados.” Castanho explica que os produtos dessa categoria são produzidos com azeitonas de baixa qualidade e com processos de produção inadequados, que resultam em azeites com sabores e aromas desagradáveis.

O nome lampante, segundo o especialista, teria raiz em seu uso como combustível para as lamparinas. Todos os azeites virgens são extraídos por métodos mecânicos, sem ultrapassar os 27° C no processo de extração.”

Fora do grupo dos virgens, existem os azeites refinados, processado quimicamente e com acidez que pode chegar a 3%, e o que é vendido comercialmente como “azeite de oliva”, que é a mistura do azeite refinado com o extravirgem. O especialista não recomenda o uso desses produtos.

Qual escolher?

Confira dicas para escolher o azeite certo Foto: denklim/Adobe Stock

“O ideal é utilizar azeite extravirgem de qualidade tanto na cozinha quanto na mesa de jantar.” Olhando para os rótulos, Castanho mostra que há coisas desejáveis a se analisar em um bom azeite extravirgem.

O nível de acidez, idealmente, deve ser o menor possível. O especialista ressalta que, quando estamos pensando na acidez dos azeites, não nos referimos ao pH, mas à quantidade de ácidos graxos livres presentes no produto. “Esse índice está relacionado à degradação química do azeite. Em termos gerais, quanto maior essa acidez, menor seria a qualidade do azeite.”

Além da acidez, a questão da safra e da data de envase é essencial - quanto mais recente, melhor. “Mesmo dentro da garrafa fechada, o azeite tende a perder qualidade sensorial com o tempo. Comprar azeites frescos é essencial.”

Um azeite de produção mais recente tende a ter as suas características sensoriais melhor preservadas Foto: vetre/ Adobe Stock

Segundo o especialista, é difícil indicar o período exato pelo qual um azeite manteria as qualidades de sabor e aroma intactos, uma vez que cada produto difere quanto à variedade de azeitonas e momento da maturação dos frutos colhidos. “O que eu diria é que, considerando a média dos azeites disponíveis nos supermercados, seria interessante buscar azeites com até 1 ano de envase para encontrar azeites com as qualidades desejadas.”

Para quem não tem condições de adquirir um azeite mais renomado e caro, a sugestão do especialista é ter um azeite de oliva extravirgem para os usos culinários. E vale a dica de se programar para comprar um azeite extravirgem de qualidade para, pelo menos, utilizar na finalização dos pratos em casa.

Além do rótulo

Veja quais são as características de um bom azeite Foto: Naypong Studio/Adobe Stock

Mesmo sabendo procurar por azeites extravirgens e observar as informações dos rótulos, Castanho lembra que para ter certeza de que você adquiriu um azeite de qualidade é preciso experimentar e analisar o aroma e o sabor do produto. Além do gosto pessoal, alguns aspectos podem indicar maior qualidade.

“Um bom azeite vai se mostrar no nariz e na boca. Começando no olfato, um azeite de boa qualidade vai ter aromas frescos, que remetem aos cheiros de ambientes de campos, pomares e hortas.”

Castanho explica que, na boca, o azeite precisa ter corpo - um azeite de aspecto ralo teria menor qualidade. Dois outros fatores são essenciais para um bom azeite: amargor e picância. “Podem ser mais suaves ou intensos, mas esses dois fatores precisam estar presentes de uma maneira próxima no azeite de qualidade. Um azeite muito mais picante do que amargo, ou vice-versa, indicaria qualidade não desejada para o produto.

Em conjunto, esses são os aspectos básicos que devemos buscar em bons azeites.

A região em que o azeite foi produzido importa?

O frescor de um azeite é um dos principais fatores a se considerar na hora da compra Foto: Africa Studio/Adobe Stock

“Azeite é um produto que definitivamente não viaja bem”, conta Castanho. Ele conta que, mesmo com a maior parte do azeite consumido no planeta sendo produzido na região do Mediterrâneo, as melhores opções de azeite são as produzidas em regiões mais próximas. O especialista brinca que, o melhor azeite do mundo, seria aquele produzido do lado da sua casa e que você consumisse assim que extraído. Como isso não é possível, o especialista indica que, no geral, a preferência deveria ficar com os azeites de produção mais próxima, voltada a produtos da América do Sul e Brasil.

Mas de nada adianta ser próximo se o cuidado na produção não for meticuloso. Garantir a proteção térmica, em paralelo com o uso de embalagens e meios de transporte que protejam o azeite da luz solar, é essencial para que se tenha um produto de qualidade nas prateleiras dos mercados. Azeites de boa qualidade produzidos em lugares mais distantes podem até ter processos de transporte adequados, mas a vantagem logística fica com os mais próximos.

Curiosamente, no teste que o Paladar fez em 2023 com marcas de azeite extravirgem encontradas nos supermercados, as três vencedoras foram produzidas na América do Sul (dois azeites chilenos e um azeite argentino.)

E os azeites brasileiros?

O azeite Sabiá foi eleito vencedor do teste do Paladar feito com azeites brasileiros Foto: Marcela Oliveira

“Desde 2010 produzimos azeite em maior escala comercial no Brasil, mas as opções de qualidade ainda apresentam um preço elevado.”

Mesmo que ainda seja um fenômeno relativamente recente, o especialista indica que existem bons azeites nacionais, e a tendência é haver um aumento na produção e nas opções nos próximos anos.

Há perspectivas para uma baixa nos preços do azeite?

A boa safra de azeite na Europa traz perspectivas positivas para uma melhora no preço do produto no Brasil Foto: psousa5/Adobe Stock

A produção de azeite é bastante sensível com períodos de seca e altas temperaturas, que são cada vez mais comuns e agudos ao redor do globo com o passar dos anos. “Os preços do azeite explodiram muito em função dos problemas climáticos sofridos pelos grandes produtores de azeite, sobretudo a Espanha, que produz cerca de 40% do azeite vendido no mundo.”

O especialista aponta que a produção espanhola sofreu uma forte quebra de safra, com menor oferta de azeites em comparação com o esperado nos últimos anos, e isso fez com que o preço do azeite em todo o globo subisse de forma anormal.

Mas ainda há esperanças no horizonte. “A última safra europeia, da temporada 2024/2025, colhida no segundo semestre do ano passado, já apresentou números melhores, com produtores conseguindo atingir patamares de produtividade e aproveitamento mais próximos do que seria a normalidade.” Castanho explica que, por esse motivo, existe a possibilidade de acontecer uma diminuição nos preços médios do azeite nos supermercados nos próximos meses.

Como usar na cozinha? Pode cozinhar com azeite?

Segundo Castanho, o azeite pode ser utilizado com segurança e qualidade sensorial nos preparos quentes Foto: Africa Studio/Adobe Stock

O especialista lembra que, muitas vezes, o uso do azeite pode ficar restrito apenas ao tempero de saladas ou nas pizzas, mas as possibilidades de utilização do azeite na comida são infinitas.

Na hora de finalizar um prato, um azeite de qualidade pode elevar o nível até mesmo de preparos mais simples. “Bons azeites emprestam para os pratos uma série de aromas e sabores que os enriquecem, e isso fica ainda mais importante quando o azeite é utilizado cru, sem cozimento. Nesse contexto, o ideal é utilizar o melhor azeite possível.”

Na hora de usar o produto em preparos quentes, Castanho confirma que há a perda de alguns compostos voláteis na hora de cozinhar ou fritar ingredientes no azeite, mas sabendo controlar a temperatura, a perda não é significativa e não apresenta riscos para a saúde. De qualquer maneira, a indicação de Castanho é sempre optar pelos extravirgens.

Mesmo com um ponto de fumaça menor do que os óleos vegetais processados, o azeite extravirgem pode ser usado para cozinhar Foto: Africa Studio/Adobe Stock

“Eu diria que a temperatura máxima, chamada de “ponto de fumaça”, fica em média entre 190 e 200° C para azeites extravirgens.” Castanho aponta que vale notar a existência de variações para cima e para baixo de acordo com a categoria, condição do azeite no momento da compra e da qualidade, tipo e estado das azeitonas utilizadas na produção.

“Muita gente acredita que ele não pode ser usado no fogão. Mas o ponto de fumaça dele, apesar de ser mais baixo do que os de óleos vegetais refinados comuns no Brasil (óleo de soja, milho, canola etc.) permite o uso até mesmo em frituras.” O especialista entende que, desde que você controle a temperatura para ela não subir além dos 190° C, é seguro cozinhar com azeite.

Pensando na Páscoa

O estilo de azeite utilizado nas receitas depende do perfil de sabor de cada preparo Foto: HLPhoto - stock.adobe.com/Adobe stoc

Como a Páscoa está chegando, fica a questão: como combinar o azeite com os ingredientes clássicos dessa época. Para os peixes e frutos do mar com sabores mais delicados, o especialista recomenda azeites mais suaves, com amargor e picância menos pungentes. Em pratos de Páscoa de sabores mais intensos, vale investir em azeites com uma carga aromática mais forte: “é importante que eles sejam um pouco mais carregados sensorialmente para que harmonizem bem com os preparos e não sejam apenas uma gordura a mais na receita”, comenta.

E azeite com doces? Para Castanho, apesar de uma parcela das pessoas nunca ter experimentado essa combinação e achá-la um pouco estranha, existe um potencial positivo e enriquecedor na confeitaria nessa união.

A confeitaria brasileira oferece boas oportunidades para combinar azeites intensos com doces mais açucarados, segundo o especialista Foto: Rafael de Matos Carvalho/Adobe Stock

“Você pode lidar com alimentos doces criando um contraponto com o azeite. Os azeites com mais amargor, por exemplo, funcionam bem com alimentos doces mais açucarados e gordurosos, enquanto azeites mais suaves casam bem com sobremesas cítricas.”

Castanho relembra suas aulas, em que pareia creme de avelã com chocolate e azeite, e em que atenua o doce intenso com azeites mais amargos. Nos ovos de Páscoa, em que estão presentes as gorduras e açúcares em abundância, vale ir atrás de um azeite com esse perfil.