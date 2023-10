Por mais apetitosa que seja a macarronada, muitas vezes ela não está harmonizada da forma correta. Segundo especialistas em cozinha italiana, existem tipos específicos de massa para molhos e ocasiões distintas.

O primeiro e mais comum dos erros está justamente nessa combinação. Espaguete, penne e farfalle, os queridinhos dos brasileiros, são normalmente preparados com o molho da preferência de quem cozinha, seja ele à base de tomates frescos, carne ou creme de leite, sem muita atenção ao conjunto da obra. E para piorar, são servidos em refeições e ocasiões que, de certa forma, não ‘’pedem’' tais pratos.

Por exemplo, imagine que você tem um encontro romântico em casa e resolve preparar um espaguete com ragu de costela para a ocasião. Claro que o prato é delicioso, mas temos que concordar que esse não é o mais leve do mundo, certo? Essa combinação pode deixar o seu parceiro(a) estufado, estragando um momento que seria de relaxamento e leveza.

E por falar em encontros e pratos leves, o restaurateur Léo Marigo, proprietário do Daje Roma, dá mostra como a combinação molho-massa é capaz de trazer sutileza para as massas. ‘’Para molho leves, como pomodoro, é legal usar pasta curta furada. O penne e o paccheri são ótimas opções por conta de sua cavidade acentuada’', explica Marigo.

Piccini Cucina Foto: Piccini Cucina

Agora, se você insistir no acompanhamento de ragu de costela, lembre-se que essa é uma refeição mais substancial e pode casar perfeitamente com um almoço de domingo em família. Para não errar na escolha da massa, selecione pastas longas e largas, como o pappardelle. Léo Marigo diz que essa escolha trará o ‘’equilíbrio perfeito’' entre carne e massa.

Molhos também podem indicar a intenção do prato. Se o desejo é impressionar na cozinha e ao mesmo evitar um preparo demorado, o molho branco com cogumelos pode ser uma ótima opção. Para isso, recorra a massas que garantam um equilíbrio, onde nem o molho nem a massa se sobreponham. Ravioli, espaguete e fettuccine são ótimas pedidas para dias de preguiça sem perder o rigor culinário.

A verdade é que macarronada não tem muito segredo. Cada um faz do jeito que gosta, e muitas combinações são possíveis. Mas seja com molho de tomate pronto e salsicha ou um molho mais requintado com trufas, sempre se pode deixar as refeições mais harmoniosas. Siga essas dicas e, com certeza, você provará melhores massas feitas em casa.

Veja abaixo algumas sugestões:

Fettuccine ao molho pesto

Fettuccine ao molho pesto Foto: Divulgação Bambu

Precisa fazer um prato caprichado, mas não tem muito tempo? Confira a receita de fettuccine ao molho pesto do restaurante Bambu. Além de super prática, a receita serve duas pessoas e é ideal para surpreender quem você mais gosta em uma noite romântica.

Rigatoni carbonara

Rigatoni carbonara Foto: Daniel Cancini

Cansado de fazer o mesmo almoço de domingo para a família? Que tal variar o cardápio e testar uma receita nova? A receita de rigatoni carbonara chegou para mudar os seus domingos. Essa deliciosa massa, servida com queijo e pancetta do The View Bar é de cair o queixo.

Penne com abóbora, nozes e gorgonzola

Penne com abóbora, gorgonzola e pecan agridoce. Foto: Tiago Queiroz/Estadão

Levinho, fácil e vegetariano, esse penne é uma delícia. Mais que uma receita, você pode usar essa ideia como uma fórmula: um vegetal assado, um tipo de queijo e um tipo de noz ou castanha… Cenoura, parmesão, amêndoa… Brócolis, queijo de cabra e castanha de caju… é só inventar. O preparo é rápido, especialmente se você assar a abóbora com antecedência.