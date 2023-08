Feijão preto, linguiça, lombo suíno, costelinha suína, calabresa, rabo de porco, pé de porco, farinha, óleo, cebola, alho, louro, sal, pimenta e um toque de laranja, todos os ingredientes estão separados para fazer a feijoada. Mas você não pode prosseguir com a receita sem conferir essas dicas do chefs do Sarjeta, e do chef executivo do Grupo Alife Nino (Tatu Bola, Boa Praça, Eu Tu Eles e Tatuzinho) Massimo Barletti.

Qual o segredo para uma feijoada barata?

Uma alternativa para deixar a feijuca um pouco mais em conta é utilizar cortes do porco que sejam mais baratos e em menor quantidade Foto: Daniel Teixeira | Estadão

Embora não seja visto exatamente como uma opção cara, o prato que é um queridinho do brasileiro e marca a história do Brasil, dependendo da escolha dos ingredientes, pode sair por um preço mais salgado. Segundo Fernando Berteli, chef do Sarjeta, uma alternativa para deixar a feijuca um pouco mais em conta é utilizar cortes do porco que sejam mais baratos e em menor quantidade. “É muito comum optar pelas carnes mais convencionais como carne seca, costelinha e lombo, mas é possível rever quantidades e optar por cortes como rabo, pé e orelha, que além de mais baratos, possuem mais colágeno o que contribui para deixar sua feijoada ainda mais saborosa e com um caldo mais cremoso”, indica.

Os segredos dos chefs para fazer uma feijoada saborosa

Caso você opte apenas pela redução na quantidade das carnes, o chef Massimo Barletti afirma que usar produtos de primeira linha pode ser uma ótima forma de preparar aquela feijoada Foto: Marcelo Barabani | Estadão

Caso você opte apenas pela redução na quantidade das carnes, o chef Massimo Barletti afirma que usar produtos de primeira linha pode ser uma ótima forma de preparar aquela feijoada que nunca mais vai sair da mente de quem provar. Além disso, ele acrescenta que, as carnes salgadas de boa qualidade são necessárias para compor esta receita, e lembra que uma boa cachaça e a laranja Bahia não podem faltar nesta mistura.

O chef também revela alguns segredos de sua cozinha: “Eu costumo preparar a feijoada com um dia de antecedência. Cozinho todos os ingredientes juntos, retirando aos poucos, conforme o tempo de cocção, e uso pedaços de carnes inteiras, em vez de cortadas em cubos”.

Como não errar na feijoada?

De acordo com o Massimo Barletti, existem algumas listas de erros mais comuns ao preparar a feijoada, mas há dois detalhes imprescindíveis para quem quer evitar falhas Foto: Hélvio Romero | Estadão

De acordo com o Massimo Barletti, existem algumas listas de erros mais comuns ao preparar a feijoada, mas há dois detalhes imprescindíveis para quem quer evitar falhas. “Usar panela de pressão é o primeiro deles. Depois, vem a utilização de carnes cortadas, pois você tem que cozinhá-las inteiras para depois picá-las do tamanho desejado”, aponta.

O que comer com a feijoada?

Barletti conta que uma couve cortada bem fina, torresmo, banana frita, laranja e vinagrete apimentado são ótimos acompanhamentos para a feijoada Foto: Clayton de Souza | Estadão

Barletti conta que uma couve cortada bem fina, torresmo, banana frita, laranja e vinagrete apimentado são ótimos acompanhamentos para a feijoada.

A gente sabe que às vezes bate aquela preguiça de preparar uma feijoada, mas nem por isso a vontade vai embora. Sendo assim, preparamos também um roteiro com diversos lugares de São Paulo onde você pode se deliciar com boas feijoadas.