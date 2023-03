Pudim, brigadeiro, doce de leite, pavê, mousse de chocolate, torta de limão. É inegável, praticamente todas as receitas de doce com leite condensado são sucesso. Mas será que existe algum critério para selecionar o produto ideal para sua sobremesa? Embora a maioria não pense muito nisso, leite condensado não é tudo igual e engana-se quem acredita que a única escolha para fazer diante das gôndolas de supermercado seja quanto ao preço.

Veja aqui as dicas do confeiteiro e chef-diretor da Chocolate Academy, Bertrand Busquet, para escolher o melhor tipo de leite condensado para sua receita e entenda de uma vez por todas quais são as diferenças entre eles.

Qual o melhor leite condensado, integral ou semidesnatado?

Há diversos tipos de leite condensado, e os que não possuem composto lácteo se dividem em dois: semidesnatado e integral. E há diferença entre eles, principalmente quanto ao teor de gordura total. “Pode variar de uma marca para outra, mas o ideal é ter de 1,6 gramas a 1,2 gramas em uma porção de 20 gramas, que corresponde a 2 colheres de sopa”, explica Bertrand.

Além disso, o leite condensado com menor teor de gordura total é a melhor opção para fazer receitas leves, como canjica, pudim e pavê. Tirando isso, de acordo com Busquet, os dois tipos de leite condensado não são tão diferentes entre si e nem possuem vantagem ou contra-indicação, já que o teor de carboidratos é similar na maioria dos casos.

Como ler o rótulo do leite condensado?

E você deve ter percebido que tudo o que nos trouxe até aqui foi o rótulo, né? O chef alerta que, apesar de muitos não terem o costume, é muito importante avaliar essas informações, seja no leite condensado ou em outro produto que irá consumir. “No caso do leite condensado, o que mais nos importa é o teor de carboidratos, que, de forma geral, se situa em torno de 55%, e depois o teor de gordura total”, detalha.

Bertrand Busquet ainda ressalta: “É muito importante ter certeza de que a composição seja feita somente de leite e que não haja compostos lácteos, porque isso interfere na qualidade do produto final”. Para quem não sabe, o composto lácteo acaba dividindo opiniões, pois contém aditivos, como o soro de leite, que, por muitos anos, era um componente descartado na produção de queijos.

Vale ressaltar que o confeiteiro Bertrand Busquet e outros especialistas no assunto avaliaram rótulo, qualidade e a eficácia de vários leites condensados de mercado na prática quando participaram como jurados do teste de Paladar para escolher a melhor marca de leite condensado do mercado. Para ler, clique aqui.