Como o Toblerone é prejudicado ao perder o status de chocolate suíço?

A tradicional marca de chocolates Toblerone mudou seu local de produção e perdeu o status de chocolate suíço. A marca, criada em 1908, teve parte de sua produção realocada para a Eslováquia e perdeu o direito de se denominar um chocolate suíço.

A proibição é fruto de uma lei suíça que estabelece que os produtos lácteos devem ter 100% de suas matérias-primas produzidas no país para serem considerados, de fato, suíços. A lei também impede a marca de usar o icônico pico de Matterhorn, localizado nos Alpes, como logo.

Com isso, o Toblerone passou por uma mudança drástica em sua embalagem. Além de mudar o logo para uma montanha genérica, a embalagem agora tem uma frase que afirma que o chocolate foi ‘estabelecido na Suíça’, deixando claro que o chocolate não é 100% suíço.

Toblerone perdeu o status de chocolate suíço Foto: Unsplash

A legislação não se aplica apenas a produtos lácteos. Qualquer produto que usa símbolos nacionais ou se denomina “suíço” deve ter pelo menos 80% de suas matérias-primas produzidas no país. A lei foi criada em 2017, e as autoridades suíças citaram que produtos considerados suíços têm 20% de aumento em seus preços. No caso de produtos de luxo, o valor pode aumentar em até 50%.

Apesar de nem todos considerarem o chocolate suíço como o melhore chocolate do mundo, a fama do doce ainda é relevante quando o assunto é vendas. Marcas suíças como Lindt e Läderach são referência no mundo dos chocolates, e o país é comumente associado à qualidade dos doces.

Apesar de o fato de não ser mais um chocolate suíço ter prejudicado o Toblerone em termos de valor e notoriedade, de acordo com o guia gastronômico TasteAtlas, o melhor chocolate do mundo é um chocolate belga, o segundo francês e o terceiro australiano. A Suíça ficou apenas na quarta colocação, mas a fama e o prestígio dos seus chocolates superam qualquer tipo de ranking ou premiação.

