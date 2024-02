Como se faz sorvete artesanal?

Trabalhar com o que se gosta. Uma missão que não poderia combinar mais com o processo de feitura de um sorvete artesanal. Para comprovar a teoria, passei uma manhã inteira na área de produção da Albero dei Gelati, que fica nos fundos da loja de Pinheiros. A gelateria italiana, nascida em 1985, veio para o Brasil em 2019. Fernanda Pamplona, gelataia e sócia da marca, produz por ali um gelato que tem como diferenciais o cuidado na escolha dos ingredientes e o capricho durante a produção artesanal de cada um dos sabores.

São sorvetes com receitas que levam muito pouco açúcar, pouca gordura, sem corantes, aromatizantes e feitos com ingredientes brasileiros em sua maioria, provenientes de pequenos produtores . Um exemplo é o leite gordo, de produção biodinâmica, usado na receita do gelato de creme inglês com chocolate que preparei com minhas próprias mãozinhas.

O que mais me surpreendeu nessa aventura culinária foi a delicadeza de uma receita feita sem pressa, com atenção a cada etapa do processo e, claro, o sabor do gelato (leia com sotaque italianíssimo) recém-saído da sorveteira. O resultado está no vídeo do Cozinhaterapia desta semana. Corre lá pra assistir!