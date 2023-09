A primeira edição do The Town começa amanhã (2), e promete chacoalhar o cenário musical paulistano. Com atrações nacionais e internacionais, o festival pretende, além da música, oferecer opções gastronômicas de qualidade para quem precisa recarregar as energias entre um show e outro. Melhor ainda: boa parte do cardápio do The Town é assinado pelo renomado chef Alex Atala, em parceria com a Sapore.

As criações do chef estarão disponíveis no Market Square, espaço dedicado ao público que não abre mão de curtir o evento e ainda saborear uma boa gastronomia. Coberto e climatizado, o espaço possui ambientação que valoriza o momento de pausa entre shows, oferecendo uma variedade de pratos, lanches, petiscos e sobremesas elaboradas pelo chef Atala.

São oito estações que convidam o público para um passeio gastronômico pelos bairros da capital: desde as tradicionais pizzas da Mooca até os restaurantes orientais da Liberdade, passando pela culinária saudável de Pinheiros, os deliciosos lanches do Centro e os petiscos de bares da Vila Madalena. A sofisticação dos Jardins e os famosos pastéis da Lapa, claro, não poderiam ficar de fora.

Pastel de vatapá servido na estação Lapa do The Town Foto: MAXI1000IANO - MAXIMILIANO DE LI

Destaque para o picadinho com aligot (R$ 55,00) e o arroz de costela (R$ 45,00) da estação Jardins, que remetem ao restaurante Dalva e Dito. Na estação Liberdade, o mochi (R$ 38,00) é boa opção para quem está afim de uma sobremesa diferente. Para quem busca opções mais saudáveis, a estação Pinheiros conta com bobó de grão de bico (R$ 40,00), poke de salmão (R$ 55,00) e açaí com frutas e granola (R$ 35,00).

Os valores dos pratos variam de R$ 25,00 a R$ 55,00 por unidade. Confira todos os pratos, por estação, do Market Square do The Town.





Jardins : Picadinho de aligot, arroz de costela, milanesa com salada coleslaw, bolo de coco gelado.

: Picadinho de aligot, arroz de costela, milanesa com salada coleslaw, bolo de coco gelado. Bixiga : Pasta ao molho de queijo e farofa de focaccia, farfalle com frutos do mar, nhoque com ragu de linguiça artesanal, cannoli.

: Pasta ao molho de queijo e farofa de focaccia, farfalle com frutos do mar, nhoque com ragu de linguiça artesanal, cannoli. Liberdade : Yakissoba misto, yakissoba de legumes, temaki de salmão e mochi.

: Yakissoba misto, yakissoba de legumes, temaki de salmão e mochi. Centro : Sanduíche de mortadela com queijo, sanduíche de pernil com vinagrete, hot dog com maionese de alho assado e picles de cebola, pudim de leite.

: Sanduíche de mortadela com queijo, sanduíche de pernil com vinagrete, hot dog com maionese de alho assado e picles de cebola, pudim de leite. Lapa : Pastel de vatapá, pastel de carne com ovo, pastel de queijo, pastel Romeu e Julieta.

: Pastel de vatapá, pastel de carne com ovo, pastel de queijo, pastel Romeu e Julieta. Pinheiros: Bobó de grão de bico, salada caesar com camarão e filé mignon, poke de salmão, açaí com frutas e granola.

Bobó de grão de bico, salada caesar com camarão e filé mignon, poke de salmão, açaí com frutas e granola. Mooca : Pizza marguerita, pizza calabresa, pizza mussarela, pizza de chocolate.

: Pizza marguerita, pizza calabresa, pizza mussarela, pizza de chocolate. Vila Madalena: Bolinho de costela, torresmo com catchup de goiaba, batata frita trufada com parmesão, churros de doce de leite.