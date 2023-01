Confira o menu do Globo de Ouro 2023

A cerimônia do Globo de Ouro 2023 acontece nesta terça-feira (dia 10) em Los Angeles, com o compromisso de resgatar a credibilidade do evento. A tradicional premiação foi marcada por polêmicas nos últimos anos, devido à falta de diversidade e acusações de corrupção. Em meio às controvérsias, a cerimônia de 2022 não contou com a presença da imprensa e dos artistas indicados.

A premiação de hoje promete ações inclusivas e maior transparência dos organizadores, e é claro que a festa não estaria completa sem bons comes e bebes. O menu da premiação é elaborado pelo chef Matthew Morgan, do Hotel Beverly Hilton, local que recebe o Globo de Ouro desde 1961.

O chef destacou a presença de ingredientes sazonais e o foco na culinária sustentável. Toda a comida que não for consumida no evento será doada para a Hollywood Food Coalition, instituição beneficente que atua desde 1987.

O primeiro prato a ser servido é uma saladinha leve de toranja com mix de ervas e iogurte de coco, para abrir o apetite.

Grapefruit Salad

O menu oferece duas opções para o prato principal. A primeira é um delicioso salmão islandês com purê cítrico e melancia assada. Para os veganos, o evento oferece um delicioso risoto de abóbora com couve-de-bruxelas.

'Icelandic Salmon', salmão com purê cítrico

A sobremesa será um delicioso doce de limoncello, o ‘Limoncello Dome’. O docinho consiste em um creme brulée de limão-siciliano, acompanhado de gelatina de framboesa e crumble de pistache.

Limoncello Dome

A premiação tem tudo para ser um sucesso, mas nem todos os indicados vão sair contentes com os resultados. Uma coisa é certa: não da pra reclamar da comida, né?