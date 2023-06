Conheça duas propostas gastronômicas nas quadras de beach tennis

Malhar para comer sem culpa. Filosofia de vida ou estratégia das quadras de beach tennis? Talvez ambas as coisas, pelo menos para algumas das mais de 300 que se instalaram na capital paulista. Dois exemplos, os complexos Calçadão e Tua Praia.

Este, na região do Morumbi, uma empreitada do empresário Fernando Almeida, do apresentador Felipe Andreoli, do bartender Jean Ponce e do chef Greg Caislor. Especialmente por conta dos dois últimos sócios, o espaço de 2500 metros quadrados conta com um misto de padoca e forneria (a Fermento Natural), um restaurante (o Arraia) e um bar (o Areia).

Ou seja, dá para tomar café da manhã, fazer brunch, comer pizza com massa longamente fermentada, provar petiscos e pratos à base de frutos do mar e, de quebra, provar coquetéis de um dos profissionais mais respeitados do país.

Jogador, Ponce garante que o guarita, sal e pepino, uma poção mágica à base de gim, maracujá, pepino, sal negro e folha de limoeiro (R$ 35) é “o melhor drink que tem para o final de uma partida”. Já o cozinheiro, sua dupla não só no Guarita, no Guarita Burger, na hamburgueria Patties e no Fechado Café e Bar, mas também na areia, é mais indeciso.

“Pode ser um crudo de peixe (R$ 27) ou o peixe inteiro na grelha (R$ 70) com batatas assadas (R$ 12), mas também sai muito vinagrete de polvo (R$ 40), camarão no azeite (R$ 50)”, arrisca o australiano. “Vai muito além do beach tennis e da comida, é um espaço de convivência”, complementa Fernando.

Em ambos os endereços do Calçadão, um no Butantã e outro na Barra Funda, por sua vez, a operação gastronômica é realizada pelo Botanikafé, hoje sinônimo de brunch disputado na pauliceia. A verdade, porém, é que a rede vai muito além de bowls de açaí e toasts com avocado e ovos.

“A pessoa queimou umas calorias, certo? Se ela quiser manter a linha, o chicken black magic vem com folhas, noodles de arroz, pepino, manjericão, coentro, compotas de fruta, gergelim, frango grelhados e molho secreto (R$ 56). Se for para manter a endorfina, o fish gua bao (R$ 36, 2 unidades) e até um chopinho vai bem”, defende o chef Rodrigo Lodetti.

Apenas na unidade do Butantã, há ainda o menu bar da praia, com belisquetes como a lula à dorê com maionese (R$ 52) e coquetéis clássicos, caso do bloody mary (R$ 35) e do fitzgerald (R$ 34).

Por essas e por outras, podem jurar de pés juntos que não é pelo clima festivo e etílico-gastronômico que o beach tennis não para de conquistar adeptos, mas, compensar o esforço esportivo com um brinde e um bom prato, é no mínimo reconfortante.

Serviço

Calçadão

Av. Magalhães de Castro, 286, Butantã. Seg. a sex., 8h às 22h; sáb. e dom., das 8h às 20h. Tel.: (11) 93431-5660

Av. Nicolas Boer, 120, Barra Funda. Todos os dias, das 8h às 22h. Tel.: (11) 96494-2423

Tua Praia

Av. Lineu de Paula Machado, 1517, Jardim Everest. Seg. a sex., das 7h às 23; sáb., das 8h às 18h; dom., das 8h às 16h. Tel.: (11) 98899-2449