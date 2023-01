Você já experimentou um Aperol Spritz? Muito popular na Itália, o drinque azedinho à base de Prosecco e Aperol ganhou destaque na série ‘White Lotus’, da HBO, e vem conquistando seu espaço ao redor do mundo.

Uma das séries mais premiadas de 2022, a segunda temporada de ‘White Lotus’ se passa em um luxuoso resort na Sicília, e explora a complicada relação entre os hóspedes e funcionários do hotel. Apesar das intrigas, os hóspedes do resort têm algo em comum: frequentemente são retratados bebericando um coquetel laranja, servido em vistosas taças repletas de gelo.

De origem italiana, o Aperol Spritz é um coquetel simples e o preparo leva apenas quatro ingredientes: Prosecco, Aperol, água com gás e uma fatia de laranja para decorar. Confira o passo a passo no vídeo:

Apesar de bastante consumido no verão europeu, o coquetel ainda não é muito conhecido no Brasil. Seu sucesso, porém, é uma questão de tempo: a praticidade e o sabor refrescante do coquetel têm tudo para se popularizar aqui em terras tupiniquins.

A bebida é perfeita para degustar no verão, seja na beira da piscina ou com o pé na areia. Confira em Paladar a receita do Aperol Spritz e outros drinques azedinhos deliciosos:

