‘Pink Sauce’: entenda a polêmica sobre o molho rosa que virou febre no TikTok

Criação da TikToker americana Carly Pii, o ‘Pink Sauce’ é um molho rosa de aparência chamativa que viralizou no TikTok em 2022. Os vídeos da influencer envolviam o uso do condimento em receitas de frango frito, batatas fritas e até como molho para massas. Devido à sua coloração vibrante, o molho chamou atenção dos usuários da plataforma e os números de Carly dispararam nas redes sociais.

Uma grande rede de supermercados americana anunciou a venda em massa do ‘Pink Sauce’ em 2023, incluindo versões veganas e sem glúten. O produto estará presente em mais de 4.300 supermercados, além da venda online. Apesar do sucesso, o ‘Pink Sauce’ teve uma trajetória controversa no ano passado.

Carly Pii, criadora do polêmico 'Pink Sauce'

Os problemas começaram quando a influencer começou a vender o produto em seu site. De fabricação caseira, os ingredientes do molho foram divulgados e despertaram desconfiança em seus seguidores. Carly afirmou que o condimento é feito à base de água, óleo de semente de girassol, mel, vinagre destilado, alho, pitaya, sal do Himalaia, especiarias, suco de limão, leite e ácido cítrico. Segundo a influencer, a coloração rosa vem do uso da pitaya.

Logo na primeira semana de vendas vieram as reclamações. O produto não condizia com o que era apresentado no Tik Tok, e os consumidores reclamaram da coloração e do cheiro do molho. Os rótulos tinham erros ortográficos e a presença de leite em sua composição despertava dúvidas em relação à regulamentação da venda do alimento. À época, diversos chefs apontaram que os molhos não eram enviados em embalagens refrigeradas, colocando em risco a saúde do consumidor.

Tudo mudou em agosto de 2022, quando a influencer iniciou parceria com uma grande empresa americana de molhos. A parceria foi fundamental para a distribuição do produto nos grandes supermercados, e deu o suporte necessário à produção do condimento.

O ‘Pink Sauce’ ainda não é vendido no Brasil, mas está totalmente regularizado nos EUA e não apresenta mais riscos à saúde do consumidor. Depois de tantas controvérsias, o consumo do molho se tornou, aparen apenas uma questão de gosto do freguês.

A comercialização em massa do produto nos EUA é sintoma direto da tendência que valoriza a estética dos alimentos em detrimento da qualidade. Comidas chamativas que viralizam em redes sociais ganham cada vez mais espaço no varejo, e são consumidas por usuários de redes sociais atraídos pela aparência dos alimentos. O sabor e a qualidade, no entanto, acabam ficando em segundo plano.