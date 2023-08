Conheça o primeiro restaurante 100% sustentável do mundo

A necessidade de projetos e iniciativas sustentáveis cresce a cada ano que se passa, independente do segmento. No mundo gastronômico, claro, não poderia ser diferente, e um estabelecimento britânico elevou o conceito a outro patamar. O restaurante Silo London conseguiu elaborar um sistema que elimina o lixo produzido em quase 100%, e o resultado foi reconhecido, inclusive, pelo Guia Michelin.

Todos os alimentos do restaurante vêm de produtores locais, eliminando a necessidade da compra de insumos no varejo. O cardápio 100% orgânico não incentiva a agricultura industrial, e muitos ingredientes são produzidos pelo próprio restaurante. A culinária em si tem foco em legumes e vegetais, e muitos dos pratos buscam alternativas sustentáveis para receitas tradicionais.

Quase toda a decoração do Silo London é composta por materiais reaproveitados. As lâmpadas são feitas de garrafas de vinho, e a corrente das luminárias são de material feito a partir de algas marinhas. Mesas e cadeiras foram feitas a partir do “mudroom mycelium”, espécie de fungo que pode ser usado na confecção de objetos sólidos.

Uma das técnicas mais interessantes está na reutilização de vidro. O restaurante usa uma máquina que tritura as garrafas de vidro, transformando-os em uma espécie de “areia” que pode ser utilizada para a criação de novos objetos, como louças e azulejos. A técnica permite que o restaurante não produza nenhum tipo de lixo relacionado a garrafas de bebidas alcoólicas.

Em 2023, o restaurante recebeu a estrela verde do Guia Michelin, condecoração que reconhece os estabelecimentos mais sustentáveis do planeta. Quanto ao futuro do Silo London, o chef Douglas McMaster é otimista e destaca: a nova geração está cada vez mais aberta a iniciativas do gênero. “Uma grande mudança está acontecendo na geração Z. Eles estão cada vez mais refletindo sobre como a comida está relacionada ao meio-ambiente”, concluiu o chef britânico.