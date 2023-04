Conheça o restaurante que faz sucesso por tratar mal seus clientes

Vamos combinar: a qualidade do atendimento de um restaurante é fundamental para o sucesso ou fracasso do estabelecimento. Ninguém gosta de ser maltratado na hora da refeição, e um bom atendimento conquista clientes fiéis, garante indicações e elogios.

Mas o restaurante australiano Karen’s Diner foi na contramão do bom-senso e criou um conceito curioso, para dizer o mínimo. Os funcionários do local, do recepcionista ao garçom, tratam os clientes de forma rabugenta e ofensiva, chegando ao ponto de jogar o cardápio no chão.

Tudo é encenado, obviamente. O objetivo dos funcionários é justamente irritar os clientes - inclusive encorajando reações. A atitude dos garçons, além de arrancar risadas da clientela, já rendeu alguns vídeos que viralizaram nas redes sociais, principalmente no TikTok.

O sucesso do restaurante está diretamente ligado aos vídeos, que despertam a curiosidade do público. Confira o clima “agradável” que os funcionários proporcionam:

Apesar do clima hostil, os garçons são orientados a sair do personagem para alertar clientes desavisados que não conhecem o conceito da casa. Ofensas de cunho racista, homofóbico ou sexista são proibidas.

A ideia, surpreendentemente, deu certo. Além da primeira unidade em Sidney, o restaurante conta com diversas filiais na Austrália e uma no Reino Unido.