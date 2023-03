Coxinha é eleita a 31ª melhor comida de rua do mundo

Quem não gosta de uma boa coxinha, não é mesmo? O quitute ficou na 31ª colocação em ranking internacional que classifica as melhores comidas de rua do mundo. A lista foi elaborada pelo guia gastronômico TasteAtlas, que dá nota a receitas do mundo inteiro com base em avaliações de usuários e críticas gastronômicas.

Os alimentos são classificados com notas de 1 a 5, e a coxinha brasileira ficou com 4.6. O primeiro colocado da lista foi o pastel de Belém, delícia portuguesa que teve nota 4.9. No final das contas, a coxinha não ficou tão longe do topo, não é mesmo?

Coxinha brasileira fica 31ª posição em ranking de melhores comidas de rua do mundo Foto: FreePik

Além do ranking de comidas de rua, o TasteAtlas tem páginas destinadas a cada quitute, contando um pouco da história das comidas de rua e oferecendo curiosidades a respeito dos petiscos.

“Reza a lenda que a coxinha foi inventada pelo filho da princesa Isabel. No entanto, é mais provável que o petisco tenha sido criado durante a industrialização de São Paulo, como uma alternativa mais barata e durável aos cortes de frango tradicionais “, diz o site.

A publicação também descreve os ingredientes do petisco e aponta como seria a coxinha perfeita (de acordo com os gringos, claro). “A coxinha perfeita tem uma massa dourada e crocante, que envolve um recheio cremoso de frango desfiado e catupiry”. Errado não está!

Apesar de simples, a coxinha é um salgado que deve ser feito com cuidado e precisão, com atenção a todas as etapas. Pensando nisso, separamos receitinhas perfeitas para você não errar no preparo do quitute. Confira!

