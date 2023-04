Cozinha mineira será tema de enredo de escola de samba em 2024

O carnaval de 2024 ainda está longe, mas os apaixonados por comida terão uma grata surpresa no desfile das escolas de samba de Belo Horizonte. A culinária mineira será tema do enredo da escola de samba Triunfo Barroco, que promete se aprofundar nas origens da gastronomia do estado.

“Dos quilombos, das tribos, dos quintais aos salões: cozinha mineira, o elo da mineiridade” é o tema da escola, relacionando as comidas típicas da culinária de Minas Gerais com a história e a cultura do estado.

Escola de samba de Belo Horizonte terá enredo baseado na história da culinária mineira no carnaval de 2024 Foto: Divulgação @triunfobarrocooficial

O enredo vai explorar a importância dos negros e indígenas no desenvolvimento da culinária mineira. Em publicação no Instagram, a Triunfo Barroco afirmou que o enredo busca desvendar os mistérios da comida mineira, desde a miscigenação de temperos até a origem dos costumes culinários do estado.

Explorando relações afetivas, históricas e familiares, o enredo ilustra a pluralidade cultural da culinária mineira, com história que vai desde as senzalas, passa por terreiros e se mistura com a origem do samba.

O desfile marca a estreia da Triunfo Barroco na divisão de acesso dos desfiles de escola de samba de Belo Horizonte, e a equipe da agremiação terá cerca de 500 pessoas.