Cranberry: versátil, saboroso e saudável

Carnes glaceadas, molhos para aves, tortas, bolos e até pães, esses são alguns dos usos gastronômicos do Cranberry. Por combinar bem com os cinco gostos básicos (amargo, doce, azedo, salgado e o recém-descoberto umami), essa frutinha vermelha impressiona pela versatilidade, não tão comum em outras frutas. Não tão doce e bastante ácida, a fruta é natural dos Estados Unidos, onde se tornou popular por servir de acompanhamento para aves no Dia de Ação de Graças. No Brasil, o Cranberry, também chamado airela ou arando, é cada vez mais popular e pode ser encontrado em diversas formas: suco, desidratado ou, até mesmo, em pó.

A inserção da fruta no mercado nacional é interessante não apenas por apresentar um novo perfil de sabor e ampliar as nossas possibilidades gastronômicas, mas também pelo fato de o consumo regular de Cranberry propiciar inúmeros benefícios para a saúde. Extremamente nutritiva e rica em vitamina C e antioxidantes, a fruta, quando adotada em sua dieta, apontam diversos estudos, proporciona benefícios para o seu sistema cardiovascular, microbiota intestinal, aparelho urinário e para sua saúde bucal.

Dentre todas essas vantagens para a saúde, o aspecto mais consolidado diz respeito aos benefícios do consumo de Cranberry para a prevenção de infecções no aparelho urinário, como a cistite. A fruta possui compostos denominados anthocianidina/proanthocianidina, que dificultam a adesão das bactérias no trato urinário, tornando infecções bem menos prováveis. Algo semelhante ocorre com o nosso sistema digestivo: as propriedades antiadesão da fruta dificultam a fixação da bactéria Helicobacter pylori, associada a doenças como gastrite e úlceras.

Ainda que a maioria dos estudos se concentre nos efeitos benéficos do Cranberry sobre a saúde do trato urinário, pesquisadores continuam a explorar os efeitos potenciais da fruta sobre a saúde bucal, doenças cardiovasculares, respostas glicêmicas e inflamações como gastrite e úlcera péptica. Daniel Raulerson, diretor executivo do Comitê de Marketing do Cranberry (CMC), afirma:

“Nós conduzimos alguns estudos e, em termos de saúde cardiovascular e bucal, a placa que ocorre na sua boca e nos seus dentes é similar à placa que ocorre nas artérias do seu coração. O consumo de Cranberry ajuda a criar uma espécie de revestimento, que previne a fixação excessiva dessa placa”.

Do ponto de vista comercial, essa frutinha saudável deve tornar-se cada vez mais presente nas gôndolas e receitas brasileiras. O CMC tem procurado ampliar a oferta da fruta no País, buscando parcerias que garantam um maior intercâmbio entre produtos americanos e nacionais. Diz Daniel Raulerson:

“Nós estamos muito empolgados com as oportunidades fornecidas pelo Brasil para a indústria de Cranberry dos Estados Unidos. Nós sentimos que os brasileiros podem se beneficiar tanto de uma perspectiva de saúde quanto da aparição de um novo perfil de sabor. O Cranberry pode ser usado em doces e salgados, e possui uma versatilidade que permite sua utilização em uma série de produtos, algo que beneficiará o mercado brasileiro”.

Seja como suco, fruta desidratada ou como um ingrediente em algum produto alimentício, o Cranberry tem de tudo para ser um grande sucesso no Brasil, e quem se beneficia disso é a saúde e o paladar dos brasileiros.