Crítica: ‘Cozinha em Conta’, da Netflix, mostra como fazer bonito com ingredientes baratos

Esqueça as vieiras, lagostas, wagyu e todos esses ingredientes caríssimos que aparecem sempre em programas de gastronomia e que criam uma espécie de realidade paralela. Este novo reality show da Netflix, Cozinha em Conta, faz exatamente o que o título sugere: bons pratos, criativos e saborosos, com ingredientes baratos e fáceis de achar no mercado.

Dividido em oito episódios curtos, com cerca de meia hora cada, o programa tem uma dinâmica que se repete em todos os capítulos: um chef estrelado traz uma proposta de um ingrediente central. Os cozinheiros, enquanto isso, buscam inspiração nesse singelo ingrediente para fazer o melhor prato. No final, ganha aquele que se sair melhor, é claro.

Leia também Três lugares bons para jantar ou almoçar em endereços históricos de São Paulo

É uma dinâmica um tanto batida, como já vimos em tantos programas por aí, inclusive da Netflix (Mandou Bem, Sugar Rush). A graça, porém, está justamente na ausência de requintes que afastam esses programas do público convencional. Poucas pessoas têm as carnes, frutos do mar e outros insumos à disposição que tanto aparecem em reality shows.

Cozinha em Conta, enquanto isso, se aproxima do público. Eu, você, qualquer um pode fazer aqueles pratos, já que a maioria dos ingredientes podem ser encontrados em qualquer pequeno mercado. O foco é fazer o simples, mas sempre de maneira correta e saborosa.

Cena de Cozinha em Conta

Enquanto isso, para que o programa não vire uma espécie de Mandou Bem, que tem mais foco no humor do que na comida, o Cozinha em Conta traz chefs estrelados para comandar as provas e os cozinheiros participantes, que mudam a cada programa. Esther Choi, Richard Blais, Melba Wilson, Melissa Cookston, Nancy Silverton, Gabe Kennedy…

Só um dos programas que perde um pouco o foco, ao trazer carnes um tanto exóticas (de avestruz, veado, coelho). Parece um episódio de um outro reality show, de tão diferente.

Enfim: Cozinha em Conta é um programa rápido, sem muitas complicações, que prende a atenção e mostra como a boa cozinha pode surgir dos ingredientes mais simples possíveis. É um foco bem diferente do que podemos encontrar na televisão, principalmente na Netflix, e que pode indicar um novo nicho para esses programas gastronômicos de tanto sucesso.