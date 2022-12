Da cozinha para a Copa na sala

O próximo jogo do Brasil, contra a Croácia, acontece exatamente na hora do almoço. Partida sujeita a prorrogação e até disputa de pênaltis – embora ninguém goste de lembrar disso –, o confronto pode pegar de surpresa o estômago de quem não tomar providências antecipadamente.

Para manter a torcida alimentada, Paladar selecionou cinco opções para criar na cozinha o acompanhamento para quem vai acompanhar a Copa no sofá da sala. A lista parte da clássica pipoca – em duas versões, com aditivos para gourmetizar a experiência –,inclui dois tipos de sanduíche fáceis de fazer mas de sabor especial e sugere também dois pratos para coroar o evento com um belo almoço de família.

Mas estas últimas receita, pensando bem, talvez seja melhor servir mesmo sobre a mesa de jantar, após a transmissão da peleja, para ninguém arruinar o tapete na hora da dança do pombo.

Pipocas com sabores exóticos

Um bom jogo na TV merece uma pipoca de cinema

Se uma travessa de pipoca é irresistível e parece companhia perfeita para um jogão na TV, por que não dar a ela algum exotismo na cor e originalidade no sabor. A pipoca com curry, por exemplo, além de entreter a plateia, funciona como um ótimo aperitivo para o que vier depois. Outra opção é a pipoca com gengibre e óleo de gergelim, de pegada oriental. Para conhecer segredos da boa pipoca feita em casa, leia as dicas da colunista Patrícia Ferraz.

Sanduíches para fome de leão, ou de gols

O jogo demora perto de duas horas, pelo menos. Não há pipoca que dê conta desse programa em plena hora do almoço. Vale, portanto, abastecer a galera com algo mais substancioso, mas o ideal, para a maioria, é alguma coisa que não tome a manhã toda na preparação.

Para manter o humor dos torcedores: sanduíche de copa lombo

Vale, portanto, apelar para sanduíches, mas que tenham pelo menos sabores originais e mantenham o humor dos torcedores. Uma possibilidade é o sanduíche de copa lombo, uma produção refinada e colorida, cujas providências principais podem ser tomadas no dia anterior. O lanche de linguiça, alternativa menos trabalhosa mas igualmente saborosa, pode ser preparado rapidinho, minutos antes de começar a partida.

Uma verdadeira refeição pós-jogo

O esporte, todo mundo sabe, consome energias, não só dos jogadores mas também da turma que sofre, vibra e faz dancinhas diante da televisão.

Calorias e sabor: macarrão para repor a energia da torcida

Por isso, em dia de jogo não há nada demais em comemorar – ou não, mas é melhor nem aventar essa possibilidade – com um prato calórico e recheado de afetividade. A sugestão de Paladar é um macarrão à carbonara, que pode ser preparado rapidamente, embora exija alguma intimidade com fogão e utensílios.

Caso, porém, você tenha uma televisão na bancada da cozinha ou seja do tipo que prefere alimentar e impressionar os convidados a assistir o jogo, porque os nervos não resistem ou o interesse por futebol não é tão alto, o tempo da partida é ideal para produzir um sofisticado polvo com pupunha, receita que pode até recuperar o entusiasmo dos convivas caso, assim, digamos, no jogo, aconteça...

Não. Melhor nem falar nisso.