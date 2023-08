Se você sabe tudo sobre pizza ou quer aprender, terá a chance a partir desta sexta-feira (18), data em que estreia no GNT um novo reality culinário com a comediante Dani Calabresa e participação dos jurados Danni Camilo e Fellipe Zanuto chef da A Pizza da Mooca (que ocupou 77º lugar como melhor pizzaria do mundo, segundo o guia 50 Top Pizza World).

O ‘Que Bela Pizza!’ irá desafiar três participantes - através de provas que provar sua capacidade culinária e habilidade para improvisos - a conquistar o prêmio de melhor pizzaiolo do dia, além de, claro, abordar temas como a origem das pizzas, as redondas mais vendidas e polêmicas como as doces e o uso do ketchup.

Os novos episódios irão ao ar toda sexta-feira, às 22h, e você poderá conferir os melhores momentos no YouTube.