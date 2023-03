Davvero faz parceria com Chocolat du Jour e lança novos sabores de gelato para Páscoa

Em colaboração com a Chocolat du Jour, a Davvero Gelato Tradizionale vai lançar sua linha de Páscoa com seis novos sabores de gelato. Os sabores estarão disponíveis dos dias 31 de março a 30 de abril, com copinhos a partir de R$19,00.

Os novos sabores são: chocolate 80% com nibs de cacau, chocolate branco, chocolate brullè com flor de sal e crocante de amêndoas, chocolate ao leite, choco scotch caramel (chocolate, caramelo e whiskey) e chocolate nougat com gianduia.

Gelato de chocolate 80% com nibs de cacau Foto: Mario Rodrigues

A Chocolat du Jour é uma marca 100% brasileira que busca a produção do chocolate perfeito desde os anos 80. Premiada internacionalmente, a Chocolat du Jour é pioneira no lançamento da linha bean to bar, onde tem o controle total de cada etapa da produção, desde a escolha da amêndoa até a chegada às lojas.

A Davvero, comandada pelas irmãs Débora Tesoto e Suelen Ferrari, usa produtos 100% artesanais, da base do sorvete de baunilha até as casquinhas. O equipamento é importado da Itália, e os gelatos levam ingredientes selecionados, de primeira qualidade.

Uma das gelaterias mais premiadas de São Paulo, a Davvero tem cinco unidades na capital e atende por delivery pelo Rappi e Ifood.

Serviço

Itaim: Rua Pais de Araújo, 129. Telefone: 3881-6551. Todos os dias das 11h30 às 22h00.

Vila Nova Conceição: Rua Afonso Braz, 351. Telefone: 3045-7880. Todos os dias das 10h00 às 21h30.

Shopping Iguatemi: Piso Térreo- Av. Brigadeiro Faria Lima 2232. Telefone: 3034-1732. De seg. a sáb. das 10:00 às 22hs. Domingo das 12h00 às 20h00.

Fazenda churrascada: Av Morumbi, 5594 – Morumbi. De terça feira à domingo das 11h30 às 22h00.

Taste Lab: Av. Piracema, 669 - Tamboré. Telefone: 2166-9717. Todos os dias das de 11h00 às 23h00.









