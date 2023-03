Neste fim de semana, dias 11 e 12 de março, acontecerão os últimos dias do Degusta Copacabana, evento gastronômico que reúne bares, restaurantes, bistrôs e docerias do Rio de Janeiro com o objetivo de fomentar a culinária brasileira e internacional.

São mais de 40 atrações gastronômicas, entre comidas, vinhos, cachaças, produtos gastronômicos e lanchonetes. Tudo isso em um espaço de mais de 1000 metros quadrados, que também conta com música ao vivo, área kids e espaço pet friendly.

O Degusta Copacabana também terá seu primeiro campeonato de caipirinha, com o apoio da Associação Brasileira de Bartenders (ABB) e da Apacerj - Cachaças do Rio. A grande final será no domingo, dia 12. O campeonato se divide em duas categorias: caipirinha tradicional e caipirinha ‘inovação’, onde o bartender pode ousar e deixar sua criatividade ir longe.

Degusta Copacabana reúne gastronomia carioca e tem até campeonato de caipirinha Foto: Lipe Borges

O evento foi idealizado e realizado pelo restauranteur Ottmar Grunewald em parceria com o Polo Gastronômico e Cultural de Copacabana e é patrocinado pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes RJ (Abrasel RJ).

O projeto começou com o Degusta Tijuca, que teve três edições. No decorrer de 2023 o evento se tornará itinerante, com uma edição por mês em bairros diferentes do Rio de Janeiro.

Serviço

Praça do Lido - Copacabana (sem número). Dias 11 e 12 de março, das 12h00 às 22h00.