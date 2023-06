Famosas pelos pratos típicos, as festas juninas possuem um cardápio inconfundível que valoriza os sabores do milho, amendoim, mandioca, vinho, pinhão e de muitas outras delícias que combinam com o clima mais ameno. Inspirado nesses ingredientes, docerias e restaurantes em São Paulo desenvolveram pratos e até cardápios especiais para comemorar essa época do ano com muitos quitutes de São João. O Paladar separou três locais para você experimentar essas iguarias. Confira!

Conheça três lugares com cardápio junino em São Paulo

Doces juninos na Confeitaria Marilia Zylbersztajn

Milho, amendoim e mandioca, três dos ingredientes mais famosos das festas de São João, inspiraram a Confeitaria Marilia Zylbersztajn a criar um cardápio junino de sobremesas. Enquanto o Bolo de tapioca com coco e raspas de laranja e a Paçoca cremosa com ganache de chocolate bean to bar 70% cacau estreiam na confeitaria, a Torta cremosa de milho com cocada cremosa volta ao cardápio após o sucesso de vendas do ano anterior.

As sobremesas temáticas ficam disponíveis até o fim de julho, com disponibilidade para comer no local ou para entrega. Os preços variam de R$ 20 (fatias individuais) e R$270 (versão inteira, que serve de 15 a 16 fatias).

Serviço

Confeitaria Marilia Zylbersztajn

Endereço: Rua Fradique Coutinho, 942, Vila Madalena.

Funcionamento: Terça a domingo, das 10h às 18h.

Entregas com pedidos via WhatsApp, pelo 11 96570-0094 (frete sob consulta).

Instagram: @marilia_zylber_confeitaria

Foto: AMANDA FRANCELINO

Quitutes juninos na Confeitaria Dama

Já imaginou experimentar os sabores da pâtisserie francesa com um toque bem brasileiro? Essa é a proposta do cardápio de quitutes juninos da Confeitaria DAMA, um empreendimento com mais de 10 anos de tradição, que atua no ramo de doces, empório e panificação. Entre as opções estão o Mil Folhas Romeu e Julieta, a éclair de paçoca, o Pé de Dama, uma releitura do pé de moleque com amêndoas, o Macaron de Paçoca, os Cupcakes nos sabores Cajuzinho ou Milho com Coco, o Cheesecake de goiabada e o Bolo de Milho com Coco. Os preços variam entre R$ 11,50 até R$ 230, dependendo do quitute e do tamanho.

Serviço

Confeitaria DAMA

Site e delivery: https://www.confeitariadama.com.br/

Lojas

Unidade Pinheiros (matriz): Rua Ferreira de Araújo, 376

Shopping Pátio Higienópolis: Av. Higienópolis, 618 – Piso Pacaembu – Higienópolis

Shopping JK Iguatemi: Av. Presidente Juscelino Kubitscheck, 2041 – piso térreo – Itaim Bibi

Shopping Villa Lobos: Av. Nações Unidas, 4777 – 2º piso

Shopping Iguatemi: Av. Brigadeiro Faria Lima, 2232 – 3º piso – Jardim Paulistano

DAMA no US3 Hair Salon: Rua Estados Unidos, 1520 – Jardins

Instagram: @confeitariadama

Foto: Divulgação

Bowl Junino especial na Olga Ri

Uma tendência super saudável, sem sair da proposta das festas de São João, é o Bowl Junino da Olga Ri, uma startup de saladas e bowls presente em São Paulo e no Rio de Janeiro.

O prato temático custa R$ 43,80 e é composto por arroz 7 grãos, kale, vinagrete de pinhão, coentro, queijo coalho, abóbora assada, carne seca desfiada e molho picante A novidade pode ser consumida nas lojas físicas por apenas uma semana: entre os dias 26 de Junho e 2 de Julho.

Serviço

Olga Ri

Site e delivery: https://www.olgari.com.br/

Endereço: Rua Haddock Lobo, 586, Cerqueira César - São Paulo - SP

Horário de funcionamento: de segunda a domingo, das 11h30 às 21h

Instagram: @olga.ri_