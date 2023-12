Dengo explora mercados além do chocolate com novo licor

A Dengo, marca brasileira de chocolates, está explorando novos mercados -- ainda que não esteja saindo totalmente de seu quintal. A empresa finaliza 2023 com um lançamento inesperado: o Licor de Cacau, de 374 ml, vendido a R$ 109,90. Com essência brasileira, a bebida foi desenvolvida pela Dengo com o propósito de apresentar novas possibilidades do fruto.

“Já vínhamos há tempo testando alguns licores de cacau, mas a maioria do que vemos no mercado são muito doces, leitosos, com gosto de chocolate e não de cacau. Este que desenvolvemos não é uma bebida doce, nem leitosa, é feito a partir do nibs de cacau, trazendo uma elegância maior, equilíbrio e o verdadeiro sabor da amêndoa de cacau”, explica Luciana Lobo, chocolatière e head de produtos da Dengo, em entrevista ao Estadão.

O novo licor de cacau da Dengo Foto: Livia Wu

De acordo com a marca, a produção é feita a partir da transformação do cacau em nibs para uma melhor extração das riquezas do fruto, que se apresenta no licor com intensas notas de cacau e levemente adocicado, formando uma degustação equilibrada ao paladar. A bebida pode ser apreciada pura com gelo ou, ainda, na elaboração de drinks.

Quando questionada sobre a importância de trazer diversidade ao catálogo da marca, Luciana vai direto ao ponto. “Sempre estamos buscando explorar mais os derivados do cacau e tudo que conseguimos fazer com ele. Nosso protagonista é o cacau e não o chocolate”, diz.