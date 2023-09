No coração do distrito financeiro de Nova York, entre as ruas Beaver e William, o restaurante Delmonico’s chama a atenção pela fachada charmosa. O estabelecimento, que estava fechado por disputas judiciais intensas durante a pandemia de covid-19, finalmente reabriu as portas depois de um hiato que parecia eterno para a legião de clientes fiéis.

Os antigos proprietários do suntuoso imóvel, os irmãos Grgurev, batalharam incessantemente para tirar a propriedade dos novos donos, Dennis Turcinovic e Joseph Licul. O julgamento terminou com um novo contrato de 15 anos para Dennis e Joseph.

Na Delmonico´s é possível perceber a fusão clara entre passado e presente. Embora o restaurante mantenha o seu encanto histórico, o lugar apresenta agora um menu moderno, ao mesmo tempo que respeita o seu legado culinário de 186 anos.

Buscando revigorar o toque contemporâneo do cardápio, os donos do Delmonico´s contrataram o chef Edward J. Hong, um veterano que passou por diversos restaurantes com estrelas Michelin em Nova York. Logo de cara, o chef introduziu uma variedade de novos pratos, como a Salada César Myung Ran e o Risoto de Ouriço do Mar e Abalone, preservando os clássicos favoritos do restaurante.

Interior do Delmonico´s Foto: Delmonico´s

História do Delmonico´s

O Delmonico’s representa um capítulo duradouro na vasta narrativa culinária de Nova York. Abrindo suas portas em 1837,o Delmonico’s foi responsável pelo pioneirismo em muitas das tradições e normas que, desde então, se tornaram sinônimo de jantares sofisticados, como salas de jantar privadas e reservas de mesa.

Para deixar o Delmonico´s ainda mais conectado com seu passado de glórias, Max Tucci foi nomeado Embaixador Global do restaurante. Como descendente da família Tucci, que administrou o Delmonico’s por mais de 60 anos após sua reabertura sob a Lei Seca na década de 1920, Max traz uma conexão íntima com a linhagem do estabelecimento.

Com seu tão esperado retorno, o Delmonico’s está mais uma vez preparado para oferecer uma experiência gastronômica incomparável, entrelaçando suas raízes históricas com um toque de modernidade.