Design, tecnologia e eficiência: a nova linha de geladeiras Smart Side By Side LG

O que faz uma geladeira ser um item de desejo? Um design bonito? Eficiência no uso da energia elétrica? A possibilidade de conservar bem alimentos e bebidas? Aquela função de ter água gelada e gelo direto na porta? Tecnologia capaz de mandar avisos para o celular do usuário? Se esses são os requisitos que fazem parte da decisão de compra do brasileiro, então a nova linha da LG de geladeiras Side by Side - os modelos com duas portas, uma para o refrigerador e outra para o freezer - é justamente o que o consumidor procura.

Lançada no segundo semestre de 2022, a linha conta com três aparelhos importados que aliam um design luxuoso, eficiência energética e tecnologia. A nova linha de geladeiras Side by Side UV Nano oferece uma série de evoluções e muito espaço para guardar comida e bebida para a família inteira, com capacidade que gira em torno dos 600 litros de armazenamento. “O consumidor que procura a LG está atrás de capacidade, mas também busca inovação e design”, diz Rodrygo Silveira, gerente de Produtos da Linha Branca da LG. “Não é à toa que estamos crescendo muito em participação de mercado e, de acordo com os dados da GfK, esperamos alcançar a liderança desse segmento no primeiro semestre de 2023.”

Economia de energia

É também em 2023 que entra em vigor uma nova regulamentação do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) sobre a economia de energia - e as geladeiras dessa nova linha não só já obtiveram nota A+++ (a mais alta possível) no novo padrão, como também já têm a garantia de continuar no topo de eficiência energética para uma futura mudança na regra, prevista para 2031. “Com isso, o consumidor tem a segurança de passar pelo menos dez anos com um produto supereconômico na categoria”, diz Silveira.

Para isso, a LG apostou em uma série de funcionalidades. A principal delas são os compressores Inverter, uma tecnologia mais moderna que reduz, em média, 34% do gasto em energia. Para isso acontecer, é simples entender o porquê: os aparelhos convencionais trabalham com maior volatilidade, sendo desligados automaticamente quando atingem temperaturas muito baixas e sendo demandados quando atingem temperaturas mais quentes, o que acaba tendo uma variedade maior e gasta mais energia para seu funcionamento. Enquanto isso, o compressor Inverter faz o mesmo trabalho sem gastar tanta energia, já que trabalha com controle de intensidade sem necessidade de desligamento ou picos de atividade muito elevados. Além de ajudar na conta de luz, é também uma solução mais sustentável. Outra função importante é o Door Cooling, uma espécie de “cortina de vento” localizada na parte superior interna da geladeira - acionada a cada vez que a porta é aberta essa inovação trabalha para que o calor que entra a cada abertura de porta seja eliminado o quanto antes.

Máquina de gelo é capaz de fazer três esferas de gelo a cada 12 ou 24 horas, que derretem mais devagar que o gelo convencional

Presente em modelos avançados, há ainda o Door-in-Door, que permite que o consumidor abra apenas uma parte da porta da geladeira e acesse os itens mais úteis para seu dia a dia. “É uma espécie de frigobar na porta da geladeira, o que ajuda a minimizar a troca de calor, um dos vilões do gasto de energia. A redução na perda de ar frio é de até 41%, segundo testes”, afirma o executivo. No modelo topo de linha, há ainda o InstaView: bastam apenas dois toques para que o painel da geladeira, feito de várias camadas de vidro, se ilumine e seja possível enxergar o que tem dentro dela, sem que seja preciso abrir a porta.

Conservação e limpeza

Outra atitude sustentável da LG é a de trazer funções que ajudam o consumidor a ter seus alimentos preservados por mais tempo. Duas delas estão presentes em todas as geladeiras da linha Side by Side. Uma é o filtro Hygiene Fresh+, que utiliza uma combinação de raios ultravioleta e ventoinhas especiais para fazer o ar circular dentro do refrigerador e evitar contaminação cruzada, além de aumentar o tempo de conservação da comida em até 7 dias.

Outra é o uso de uma lâmpada UV Nano no bocal de água fresca e gelo, na parte externa do refrigerador, para evitar a contaminação: a cada hora, a lâmpada emite raios ultravioleta por 10 minutos, eliminando 99,99% das bactérias presentes no bocal e no ar. Além disso, os modelos mais avançados ainda têm gavetas especiais para frutas ou vegetais, em que o consumidor pode optar por liberar ou vedar a entrada de umidade. “Vegetais precisam de umidade, frutas não; com essa gaveta, o usuário tem mais uma ferramenta para prolongar a vida da comida”, diz Silveira.

Door-in-Door permite que o consumidor abra apenas uma parte da porta da geladeira e acesse os itens mais úteis para seu dia a dia

E por falar em gelo, vale citar o Craft Ice, funcionalidade de luxo presente no modelo topo de linha: uma máquina de gelo avançada, capaz de fazer três esferas de gelo a cada 12 ou 24 horas, que derretem muito mais devagar que o gelo convencional.

De quebra, é preciso ainda dizer que todas essas funções podem ser comandadas remotamente, pelo aplicativo ThinQ. Criado pela própria LG, ele permite que a geladeira se conecte com o smartphone do usuário, permitindo que ele monitore a temperatura, mande fazer mais gelo, entenda se é preciso trocar o filtro de água ou até saiba se alguém esqueceu a porta aberta - tudo a distância, com ajuda de inteligência artificial. E o Brasil é destaque no uso do app: hoje, o País fica só atrás dos EUA e Coreia no número de usuários do ThinQ.

Para o executivo da LG, as novidades apontam para o futuro da marca no mercado de refrigeração. “Estamos antenados e muito esperançosos com o Brasil”, reforça Silveira. “Acreditamos que esses recursos, hoje presentes na linha Side by Side, serão em breve mandatórios em outras linhas. Tem muita novidade boa para vir por aí”, diz.