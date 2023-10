Está afim de comer um docinho pra lá de especial mas não sabe o que preparar? Sorte a sua que hoje, 9 de outubro, no Dia Internacional da Sobremesa, separamos cinco doces deliciosos que vão agradar a todos.

Tem opções para os mais chocólatras, para os fãs de frutas e até para os que amam receitas mais tradicionais. Confira as sobremesas:

Torta holandesa

A torta holandesa nasceu em Campinas e seu segredo está na qualidade dos ingredientes, segundo a criadora Foto: Daniel Teixeira | Estadão

Poucas pessoas sabem que a torta holandesa é uma sobremesa brasileira e nasceu em Campinas, através da criação da empresária Silvia Maria do Espírito Santo. O segredo para a receita de torta holandesa perfeita você descobre no link abaixo.

Confira a receita

Pudim de leite

TQ 3626 SAO PAULO 21.08.2011 OE PALADAR PUDIM A Chef Talitha Barros prepara diversos tipos de pudim de leite para a equipe do Caderno Paladar. Pudim de leite com leite condensado em banho maria no forno. FOTO TIAGO QUEIROZ/AE

A chef Heloisa Bacellar, do Na Cozinha da Helô, ensina a fazer aquele pudim de leite condensado clássico, além disso, ela dá dicas imperdíveis para não errar nunca mais.

Confira a receita

Cheesecake de juçaí com frutas vermelhas

Cheesecake delicioso Foto: Henrique Peron

Poucos conhecem, mas o juçaí é um “primo” do açaí. A fruta vem da palmeira Juçara e pode ser encontrada desde o sul da Bahia até o Rio Grande do Sul. Então que tal sair da mesmice e usar essa fruta no cheesecake? O resultado dessa sobremesa é incrível.

Confira a receita

Brownie de chocolate

Brownie de chocolate Foto: Alex Silva

Essa é uma receita de brownie bem básica, que todos merecem ter no seu arsenal pessoal. É uma sobremesa fácil de preparar, feita com chocolate meio amargo e usando o método clássico, em que a manteiga é derretida junto com o chocolate.

Confira a receita

Tarta basca de queso

Deliciosa receita de torta de queijo Foto: LipeBorges (lipeborges.com.br)

Esta torta, originária do País Basco, conquistou não só a Espanha, mas todos os amantes de sobremesas refinadas. Por fazer tanto sucesso mundo afora, conversamos com a chef Thábata Tubino, que nos contou o segredo da massa fofinha e deliciosa dessa torta de queijo.

Confira a receita