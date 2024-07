As redondas da La Pizza, no supermercado Eataly, têm corniccione alto e crocante e coberturas clássicas à base de ingredientes do próprio local, como a linguiça caseira, os cogumelos e os queijos. A 'Margherita Verace' (foto) leva molho de tomate, muçarela de búfala, manjericão fresco e azeite extravirgem (R$ 42). Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1.489, V. N. Conceição, 3279-3300. 11h30/23h (6ª, até 0h, sáb., 12h/0h; dom. 12h/23h). Foto: Luís Simione/divulgação