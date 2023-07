Dia do Chocolate: saiba onde saborear sobremesas em São Paulo

Os chocolovers tem motivos de sobra para comemorar, já que 7 de julho é o Dia Mundial do Chocolate. Deixar passar em branco a data de um dos alimentos mais amados e consumidos do mundo, não é uma opção. Pensando nisso, o Paladar separou uma lista com dicas de restaurantes em São Paulo para você adoçar o coração.

Tartuferia San Paolo

O primeiro restaurante da América Latina especializado em trufas está repleto de opções para celebrar o Dia Mundial do Chocolate. O cardápio conta com Sfera de Cioccolato al Tartufo, uma esfera de chocolate 56% feita com cacau de origem, brownie de red velvet, caramelo, geleia de frutas vermelhas, amêndoas e calda de Chocolate com Trufas (R$ 58); Chocolamour, um brigadeiro de chocolate belga meio amargo com trufas negras, sorvete de mascarpone e farofa doce; e a Torta Caprese, um bolo cremoso de chocolate amargo e amêndoas, zabaione, cerejas Amarena acompanha sorvete de mascarpone (R$ 35).

Endereço: Rua Ferreira de Araújo, 302 - Pinheiros

Horários: Segunda a quinta-feira de 12h às 15h e 18h30 às 23h. Sexta-feira de 12h às 15h e 18h30 às 00. Sábado, de 12h às 00h e domingo, 12h às 21h.

Reservas: (11)97586-2644

Chocolamour, um brigadeiro de chocolate belga meio amargo com trufas negras, sorvete de mascarpone e farofa doce. Foto: Rubens Kato

Continua após a publicidade

Elea Forneria

Na casa de esquina do bairro Água Fria, na zona norte de São Paulo, você vai encontrar a Torta de Chocolate, feita com chocolate belga 70% e acompanhada de sorbet de framboesa, por 37 reais. A Elea Forneria, de gastronomia italiana, é comandado pelo chef Enrico Vilella.

Endereço: Rua Florinéia, 270 - Água Fria

Horário: Terça a quinta-feira, das 18h30 às 23h, sexta-feira e sábado, de 12h às 16h e 18h30 às 00h e domingo de 12h às 16h.

A Torta de Chocolate da Elea Forneria é feita com chocolate belga 70% e acompanhada de sorbet de framboesa. Foto: Divulgação

II Capitale

Outra opção de culinária italiana é o II Capitale, comandado por Gianluca Perino e Ricardo Dicamargo. O Mousse al Cioccolato, mousse de chocolate Callebaut e farofa crocante (R$ 38), é a pedida ideal para celebrar o Dia Mundial do Chocolate com conceito italiano.

Continua após a publicidade

Endereço: Rua Oscar Freire, 600 - Jardins

Horário: Terça a quinta-feira, de 12h às 16h e 19h às 00h, sexta-feira e sábado, de 12h às 17h e 19h às 00h e domindo das 12h às 19h.

Recomendável fazer reserva: (11) 97832-3460

Mousse al Cioccolato, mousse de chocolate Callebaut e farofa crocante, do II Capitale Foto: Ricardo Dangelo

Yū Restaurante

No restaurante de gastronomia japonesa do bairro de Itaim, a Sobremesa Yū é uma opção para se deliciar neste dia. Uma esfera de chocolate 56% de cacau de origem, recheada com brownie de matcha, geleia de frutas vermelhas, caramelo e amêndoas caramelizadas, por R$58. O cardápio também conta com Petit Gateau (R$32) de chocolate e sorvete de creme e o Mochi, massa de arroz com recheio de sorvete de chocolate, com duas unidades por R$26.

Endereço: Jeronimo da Veiga, 121 - Itaim Bibi

Continua após a publicidade

Horários: De segunda a quinta-feira, das 12h às 15h e 18h30 às 24h. Sexta-feira de 12h às 15h e 18h30 às 00h30. Sábado das 19h às 00h30.

Contatos: (11) 9 94456106 ou 3167-7774

A Sobremesa Yū é uma esfera de chocolate 56% de cacau de origem, recheada com brownie de matcha, geleia de frutas vermelhas, caramelo e amêndoas caramelizadas. Foto: Rubens Kato

Beef Burger & Beer

Depois de degustar um hambúrguer artesanal, uma sobremesa com chocolate sempre cai bem. A Criminal Pie é a nova sobremesa da Beef Burger & Beer. Uma torta cremosa de chocolate com creme inglês de cumaru e praliné de avelã, por R$34.

Endereço: Rua Caitezal, 18 - Água Fria

Horários: Terça a quinta-feira, de 12h às 15h30 e 18h às 23h. Sexta-feira e sábado, das 12h às 00h. Domingo de 12h às 23h.

Continua após a publicidade

Contato: (11)2628-0502

Criminal Pie é uma torta cremosa de chocolate com creme inglês de cumaru e praliné de avelã, sucesso no Beef Burger & Beer Foto: Divulgação

Tuy Cocina

O restaurante de gastronomia ibérica, destaca duas sobremesas com chocolate em seu cardápio. Uma delas é a Esfera de chocolate 56% feita com cacau de origem, recheada com brownie de limão siciliano e doce de leite, crumble de amêndoas e sorvete de chocolate belga (R$ 42). A outra opção é o Bolo de Cacau com calda quente de chocolate, farofinha doce, sorvete de iogurte e avelã (R$29).

Endereço: Rua Padre João Manuel, 1156 - Jardins

Horários: De terça-feira a sábado, das 12h às 00h, domingo e segunda, das 12h às 22h.

Contato: (11) 91641-1309 ou (11) 3167-7774

Continua após a publicidade

Bolo de Cacau com calda quente de chocolate, farofinha doce, sorvete de iogurte e avelã do restaurante Tuy Cocina Foto: Rubens Kato

La Peruana

A chef Marisabel Woodman, de La Peruana, traz o Mousse de Chocobrownie, chocolate 70%, chantilly, praliné de amêndoas, brownie e pedacinhos de morango (R$45). O prato é feito em parceria com Arcelia Gallardo, do Mission Chocolate, que usa ingredientes naturais das Américas, além de comprar o cacau diretamente com produtores.

Endereço: Alameda Campinas, 1357 - Jardins

Horários: Terça a quinta-feira, de 19h às 23h. Sexta-feira das 12h às 15h e 19h às 23h. Sábado, de 12h às 16h30 e 19h às 23h. Domingo, das 12h às 17h.

Contato: (11)5990-0623

Mousse de Chocobrownie com chocolate 70%, chantilly, praliné de amêndoas, brownie e pedaços de morango Foto: Ricardo Dangelo

Continua após a publicidade

Sta. Matta

Se quer saborear delícias de chocolate e gastar pouco, o restaurante de comida italiana Sta. Matta garante custo-benefício. Por apenas R$ 21, o lugar oferece o Mousse di Cioccolato, com pralinè de pistache e nozes.

Endereço: Rua Miriti, 8 - Itaim

Horários: Segunda a sexta-feira, das 12h às 15h.

Contato: (11) 9 9919-5622