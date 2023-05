Tomar bons drinques é sempre uma delícia, mas prepará-los também pode ser muito divertido. Mesmo que não seja profissionalmente, atuar como bartender em festinhas ou pequenas reuniões caseiras tem lá seus segredinhos e, apesar de parecer simples, o preparo de bons drinques exige atenção, técnica e bom senso, além de ingredientes de qualidade. Em celebração ao dia nacional do coquetel, chamamos o Gabriel Queiroz, bartender e sócio do Amargot Bar, para tirar dúvidas básicas e contar tudo o que você precisa saber para começar a preparar drinques em casa.

Utensílios

Utensílios básicos para fazer um bom drinque em casa Foto: FreePik

Mas afinal, por onde começar? Perguntamos ao Gabriel quais são os equipamentos básicos para quem quer se aventurar no mundo dos drinques. “Um dosador simples, com medidas de 30ml e 60ml, uma colher bailarina, um macerador e uma coqueteleira já são mais que suficientes para fazer grande parte dos drinks clássicos”, afirmou o bartender.

Copo faz diferença?

Dependendo do coquetel, o formato e o tamanho do copo têm papel crucial no resultado final. Foto: FreePik

Muita gente acha que o copo em que o drinque é servido não faz diferença no sabor - ledo engano. Dependendo do coquetel, o formato e o tamanho do copo têm papel crucial no resultado final. “Cada receita foi criada e pensada para um volume de copo. Não adianta nada fazer um gin tônica em uma taça martini, pois o mesmo precisa de bastante gelo no copo, por exemplo”, destaca Gabriel.

Gelo

O gelo é protagonista de um dos mitos mais comuns do mundo dos coquetéis Foto: Jan Antonin Kolar/Unsplashed

O gelo é protagonista de um dos mitos mais comuns do mundo dos coquetéis. Muitos acreditam que usar muito gelo pode “estragar” o drinque, e Gabriel faz questão de desmistificar a lenda. “A grande verdade é que quanto mais gelo no seu coquetel, melhor. Ele vai se manter gelado por mais tempo, e vai demorar mais tempo pra ficar aguado”.

Açúcar ou xarope de açúcar?

O xarope de açúcar (mistura de açúcar com água em partes iguais) não é unanimidade entre os bartenders, mas é uma alternativa prática e precisa na hora do preparo do coquetel Foto: FreePik

O açúcar é um ponto que gera discussão no mundo da coquetelaria. O xarope de açúcar (mistura de açúcar com água em partes iguais) não é unanimidade entre os bartenders, mas é uma alternativa prática e precisa na hora do preparo do coquetel. Afinal, a quantidade de uma colher de açúcar granulado pode variar, e o xarope pode ser regulado facilmente com a ajuda de um dosador. “O xarope de açúcar ajuda muito na padronização e velocidade para execução dos drinques açúcar diluído. Vale muito a pena ter uma pequena garrafa na geladeira, mas se for pra fazer só uma caipirinha, duas colheres de açúcar são bem mais práticas” explica Gabriel.

Ingredientes

Negroni do Amargot Bar Foto: Tales Hidequi

A qualidade dos ingredientes faz total diferença no seu coquetel. Sem boas bases alcoólicas e ingredientes de qualidade, dificilmente seu drinque vai ficar gostoso. O limão, é claro, pode ser considerado a fruta mais versátil do mundo da coquetelaria. Quanto aos destilados, a versatilidade é diretamente proporcional à qualidade: quanto melhor a bebida, mais fácil será acertar o equilíbrio e sabor do seu drinque.

Quais são as características que definem um “bom” drinque?

Amarguinho, drinque do Amargot Bar Foto: Tales Hidequi

Por fim, a pergunta que não quer calar: qual o critério para avaliar se o drinque é bom ou ruim? “Um coquetel bem feito precisa de muita atenção, bons ingredientes e principalmente, entender o gosto de quem está bebendo. Talvez esse seja o ponto que mais amo na coquetelaria, fazer o melhor drinque do mundo para cada pessoa que senta no meu balcão” completa o bartender.

Gabriel Queiroz, bartender e sócio do Amargot Bar Foto: Tales Hidequi





