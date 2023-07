Dia do Rock: 3 dicas para curtir a data com muita música e gastronomia

Tem combinação melhor do que um ambiente animado com muita música e comida boa? E se o ambiente for tomado por elementos que remetem ao bom e velho estilo musical rock’n’roll?

O gênero é tão marcante que no Brasil recebeu um dia especial só para ele: 13 de julho!

A data remete ao ano de 1985 quando ocorreu o festival Live Aid, evento que tinha o objetivo de arrecadar fundos para acabar com a fome na Etiópia.

Com diversas apresentações simultâneas e a presença de grandes nomes, como Paul McCartney, B.B. King, U2, Queen, entre outros, o festival até hoje é lembrado, ajudando a manter a história do rock viva.

Então, dê o play na sua playlist de música favorita enquanto lê as indicações de bares e restaurantes preparadas pelo Paladar e que trazem uma atmosfera única, juntando música, sabor e a energia do rock’n’roll em São Paulo!

Manifesto Bar

Um pub de rock com porte de casa de shows. Com essa definição, o Manifesto Bar está desde 1994 animando os fãs de rock em São Paulo.

O espaço é dividido em dois andares e o salão principal contém um palco que já recebeu desde bandas covers e autorais a grandes clássicos internacionais. Na parede, uma galeria com fotos e instrumentos musicais autografados por músicos que já passaram pelo local.

Para degustar, são servidos lanches, porções e drinks. O Manifesto Bar está localizado na Rua Iguatemi, n° 36C, no Itaim Bibi. Para mais informações, o contato é pelos números: (11) 2574-5256 ou (11) 94557-0228 WhatsApp ou pelo e-mail: info@manifestobar.com.br

Morrison Rock Bar

Há mais de duas décadas dedicado ao rock’n’roll, o Morrison Bar já se tornou um clássico na capital paulista, adquirindo o status de point de todas as tribos.

Os amantes do clássico e apreciadores de novos estilos poderão curtir a noite com muita música em um espaço aconchegante e descontraído, com uma variedade de cervejas, drinks e petiscos.

O Morrison Rock Bar fica na Rua Fidalga, nº 531, Pinheiros. O contato pode ser feito pelo número (11) 3814-1022.

Cão Véio

Com decoração inspirada no Rock, o Cão Véio foi inaugurado pelos sócios Henrique Fogaça, Fernando Badauí e Marcos Kichimoto.

O espaço conta com um espírito hardcore sempre presente e oferece um cardápio composto por pratos, petiscos, cervejas artesanais, hambúrgueres e sobremesas, tudo pensado para harmonizar com diversos tipos de bebidas.

O ambiente é propício para uma degustação sem pressa e os cardápios são renovados sazonalmente.

A matriz está localizada na Vila Madalena, mas também há unidade na Vila Mariana e no Tatuapé. O contato pode ser feito pelo telefone (11) 4371-7433.

Neste Dia do Rock, mergulhe na atmosfera do rock’n’roll de forma única, unindo a paixão pela música e pela gastronomia!