Dia dos Pais: 3 estilos de churrasco para cada tipo de pai

Além de ser uma deliciosa forma de preparar carnes, o churrasco carrega também uma profunda ligação com a cultura e os laços familiares. Especialmente no Brasil, colocar uma carninha na brasa é mais do que uma simples refeição, é um evento que une toda família.

Frequentemente, a tradição do churrasco é passada dos pais para os filhos, que ensinam os truques da grelha e os segredos do fogo enquanto conversam ao redor da churrasqueira. Pensando nessa conexão que só o churrasco pode proporcionar, o chef Fabio Lazzarini sugeriu três tipos de churrasco para celebrar o Dia dos Pais.

Churrasco gaúcho

Churrasco gaúcho Foto: Unsplash

Para os pais mais pacientes e tradicionais, o chef Fabio sugere o churrasco gaúcho. Nessa maneira de ‘churrasquear’, as peças são assadas inteiras e levam bastante tempo para ficarem prontas, já que são assadas longe do fogo. Na hora de servir, basta ir cortando pequenas fatias da peça, que com certeza se desmancharão pelo tempo de cozimento.

Churrasco em bifes

Churrasco em bifes Foto: Via Instagram/@issoechurrascoonfire

Esse aqui vai para os papais mais exigentes e que amam de fato uma carne na brasa. O churrasco em bifes é indicado para as peças nobres como ancho, chorizo, picanha e maminha. Para o chef Fabio, esse tipo de churrasco deve utilizar a grelha mais próxima do braseiro, que proporcionará uma suculência fantástica para a carne. O chef ainda sugere como boas opções para este tipo de churrasco a costela cortada em ripas e o acém.

Yakitori

Espeto de medalhão de frango Foto: Letícia Almeida

Esse método japonês é indicado para pais que buscam praticidade e experiências novas no churrasco. Conhecido como Yakitori, esse estilo de assar carne consiste em peças cortadas em cubos e espetos de bambu. ‘’Sou fã do Yakitori pela facilidade e inúmeras possibilidades que esse churrasco tem”, afirma Fabio Lazzarini. Espetos de legumes, carne bovina, frutos do mar e frango alternado com alho poró são algumas sugestões do chef. Para acompanhar os espetinhos, molho teriyaki, tarê e azeite de ervas são muito bem-vindos.

Manual do churrasco

Dia dos Pais: Festival Direto no Fogo oferece seis horas de open food. Foto: Unsplash

Se você quer saber mais sobre carne na brasa, veja o manual completo do churrasco. Nele você encontrará as melhores carnes, algumas dicas de preparo, acompanhamentos e utensílios.

