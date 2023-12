O pistache está ganhando, cada vez mais, destaque no mundo da confeitaria e da gastronomia. Essa oleaginosa, que é muito versátil, pode ser encontrada como finalização de pratos, como protagonista de drinques elaborados ou, ainda, para acrescentar um sabor especial e harmonizar os ingredientes. Seja com doces ou salgados, o ingrediente está lá.

De olho nisso, Paladar selecionou restaurantes que usam o pistache das mais variadas formas, da entrada à sobremesa, da bebida ao prato principal, para experimentar esse grão que está se tornando queridinho dos estabelecimentos e caindo no gosto das pessoas.

Açucareiro da Nana

A chef confeiteira Nana Fernandes, do Açucareiro da Nana, conta com o bolo brigadeiro de pistache com frutas vermelhas neste Natal. Oferecido em dois tamanhos, médio (R$ 175) e grande (R$ 215), o bolo é feito com pão de ló e pedacinhos de pistache, recheado com brigadeiro de pistache e uma geleia de frutas vermelhas. Para completar, a sobremesa leva cobertura de chantilly de pistache e decoração com lascas de chocolate branco e pistache.

Onde: acucareirodanana.com.br. 98893-8993. Encomendas: 96403-6040

No Açucareiro da Nana, bolo brigadeiro de pistache com frutas vermelhas Foto: Codo Meletti

Donna

O fruto verde é geralmente estrela na cozinha doce, mas no Donna ele garante seu lugar na coquetelaria. O drink homônimo da casa, Pistacchio (R$43), mistura espumante de pistache com o grão triturado para elevar o sabor, vodka, limão cisiliano e Jerez Fino. Os que não são tão chegados em alcoólicos não ficam de fora: na sessão da sobremesa, o Torta di Formaggio e pistacchio (R$41) é um cheesecake de pistache com doce de leite cítrico.

Onde: R. Peixoto Gomide, 1815, Jardim Paulista. 97593-9047. 19h/22h45 (sex., 19h/23h; sáb., 13h/15h30 e 19h30/22h45; fecha dom.).

Trio

No alto dos prédios de Vila Olímpia, o restaurante Trio serve o sorrentini de burrata (R$88). O prato é formado pelo sorrentini, um tipo de ravioli argentino, regado ao pesto de pistache com tartar de atum, espuma de limão siciliano e ovas de peixe. Boa opção de prato salgado.

Onde: R. Funchal, 418, 19º andar do e-Tower, Vila Olímpia. 91631-1138. 12h/15h (fecha sáb. e dom.).

La Serena

O restaurante italiano La Serena, no Shopping JK Iguatemi, também conta com alguns preparos com pistache em seu cardápio. Dentre as opções, o pasticcio di patate (R$ 115), que é lasanha, fonduta parmesão, mortadela italiana e pistache; o panciotti di burrata (R$ 128), que leva pesto de pistache, crudo de atum e ovas de mujol; e, um dos mais gostosos, a pizza pesto (R$ 86), que leva pesto de pistache, fior di latte e mortadela Negroni. Pra fechar, gelato pistacchio (R$65, para dois), que é gelato artesanal e creme de marshmallow.

Onde: Shopping JK Iguatemi (Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 2041, Vila Olímpia). 3152-6204. 12h-15h30 e 19h-23h (qui. a dom., 12h/23h).

We Coffee

A We Coffee adicionou ao seu cardápio o New York roll, um folhado redondinho recheado por chocolate ou pistache (R$18); bonito, saciante e retendo a doçura em prol do sabor real dos ingredientes, como é de costume da cozinha asiática. No copo, eles servem o Copacabana Shake (R$28) à base de sorvete, encorpado creme de pistache, calda de caramelo e finalizado com chantilly e pedaços de pistache.

Onde: Rua dos Estudantes, 24, Liberdade. 9h/18h30. Outros cinco endereços.

Cosí

O italiano contemporâneo comandado pelo chef Renato Carioni, há 11 anos na Santa Cecília, mudou de bairro e ares. Sua nova versão ocupa um prédio com 100 lugares e três ambientes -- deck, salão interno e salão superior para eventos. No cardápio, o pistache está na polenta rústica com gorgonzola dolce, damascos secos e pistache (R$ 64) ou, ainda, o inusitado risoto de pistache com crudo de vieiras e ovas de mujol (R$ 142).

Onde: R. Haddock Lobo, 1589, Cerqueira César. 3061-9543. 12h/23h (sex. e sáb., 12h/0h; dom., 12h/22h).

No Cosí, polenta rústica com gorgonzola dolce, damascos secos e pistache Foto: Tadeu Brunelli

Ella | Fitz

O Ella | Fitz, restaurante mediterrâneo comandado pelos chefs Paulo Barros, Salvatore Loi e Ana Cremonezi, tem no cardápio um crudo de atum e framboesa, feito com pistache, hortelã e stracciatella (R$72).

Onde: R. dos Pinheiros, 332, Pinheiros. 93083-8387. 12h/15h e 18h30/23h (sex., 12h/16h e 18h30/23h; sáb., 12h/23h; dom., 12h/21h).

Èze

O Èze, restaurante mediterrâneo que tem à frente o chef Lucas Oliveira, traz no cardápio o Faux Raviolis, um falso ravioli de picles de beterraba recheado de tapenade vegano, pesto de pistache e castanhas e finalizado com pó de beterraba (R$45).

Onde: Al. Tietê, 513, Jardins. 95141-4136. 12h/15h30 e 19h/23h (sex., 12h/15h30 e 19h/ 00h; sáb., 12h/00h; dom., 12h/17h).

Èze tem um falso ravioli de picles de beterraba recheado de tapenade vegano, pesto de pistache e castanhas Foto: Rodolfo Regini

Nonna Rosa

O italiano Nonna Rosa tem à frente o chef Gabriel Marques e oferece no cardápio, o Cacio e Pepe della Nonna, com queijo pecorino e pimenta preta, finalizado com pistache tostado (R$80).

Onde: R. Padre João Manuel, 950, Jardins. 2369-5542. 12h/16h e 19h/23h (qui. e sex., 12h/16h e 19h/00h; sáb., 12h/00h; dom., 12h/17h).

Capanema

Quer uma boa opção de sobremesa com pistache? Vá no Capanema. O casal Daniella e Renato Neves, do grupo Luce, comandam o restaurante nos Jardins. A gastronomia da casa é mediterrânea com supervisão kasher, trazendo ingredientes sustentáveis vindos de pequenos produtores. A opção aqui é o delicioso cookie recheado de pasta de pistache, chocolate branco com sorvete de chocolate ou creme (saindo por R$ 49).

Onde: R. Barão de Capanema, 551, Jardim Paulista. 12h/15h e 19h/23h (fecha sex., sáb., 20h30/24h; dom., 12h/15h e 19/23h).

Albero dei Gelati

Famosa pelos gelatos agrícolas, a gelateria de Fernanda Pamplona tem um sabor queridinho conferido em boa parte das pedidas de seus clientes. O gelato de pistache pode estar na vitrine das três unidades: Jardins, Pinheiros ou Itaim. Ele ainda pode ser encontrado na versão vegana, feito à base de água, ou um cremoso gelato à base de leite orgânico fornecido pela Fazenda Terra Límpida.

Onde: R. dos Pinheiros, 342, Pinheiros. 10h às 23h.