Due Cuochi invade Pinheiros com alcunha de trattoria e pratos exclusivos

Ida Maria Frank e Virginia Jancsó (mãe, filha e sócias) dizem ter realizado um sonho. E dessa realização fez-se um presente para Pinheiros. É que os cobiçados pratos do Due Cuochi - que antes só davam as caras pelas bandas do Itaim Bibi, Cidade Jardim e Morumbi - agora também estão em cartaz no número 470 da rua Ferreira Araújo. A versão trattoria da marca, mais despojada (assim como o bairro que a acolheu) e com alguns pratos exclusivos, abriu as portas há 15 dias e já conta com salão lotado.

As novidades começam já nas opções de entradas, onde os destaques são os beliscos para colocar no centro da mesa e compartilhar, como os canapés de steak tartare (R$ 48, 10 unidades), as croquetas de pato (R$ 46, 4 unidades), a porção de arancini (R$ 39, 6 unidades) e as lulas crocantes (à dorê; R$ 44).

Beliscos do cardápio da nova Due Cuochi Trattoria, ideais para compartilhar.

Difícil pular a seção de antepastos e saladas, que traz sugestões como o ravioline de gema de ovo caipira na manteiga de sálvia e espinafre perfumado ao molho de trufa negra (R$ 61), um clássico do Due Cuochi, e os mexilhões alla italiana, servidos quentinhos com molho levemente picante, incrementado com curry e peperoncino (R$ 48). Só tome cuidado para não queimar a largada e não deixar sobrar apetite para os pratos principais, que merecem (e muito) um lugarzinho na sua mesa.

Entre as massas, são novidade o nhoque com ragu de alcatra (R$ 72) e a lasanha à moda da casa (R$ 79), que intercala massa de crepe, ragu de carne, espinafre e tomate e, por cima, recebe uma camada de gorgonzola para gratinar. Já o tagliolini com molho de tomate, tiras de limão-siciliano, generosos camarões (e bota generosos nisso!) e folhas de rúcula (R$ 159) é velho conhecido entre os habitués da casa, mas certamente vale a pedida - e você que lute para fazer sua escolha.

Filé alla parmegiana, prato exclusivo do Due Cuochi Trattoria, servido com taglioline.

O filé alla parmegiana (R$ 89), servido com tagliolini, é a grande novidade na ala das carnes. O polvo grelhado (em ponto perfeito!) com caponata siciliana, rabanete e purê de batata (R$ 79), apesar de parecer figurinha repetida nos cardápios do Due Cuochi, na trattoria, aparece como prato principal (mais bem servido) e não como entrada - para quem já era fã do prato, eis a oportunidade de se fartar.

Para adoçar, escolha entre o crème brûlée de chocolate (R$ 39) e a pêra crocante com sorvete de creme (R$ 42), ambos inéditos.

Serviço

Due Cuochi Trattoria

Onde: R. Ferreira de Araújo, 470, Pinheiros

Telefone: 3032-8001

Funcionamento: 12h/15h e 19h/0h (sex. 12h/15h e 19h/1h; sáb. 12h/17h e 19h/1h; dom. 12h/18h)