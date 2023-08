É fã do gato Garfield? Então você não pode perder essa experiência

É fã do gato laranja, sarcástico, amante de lasanha e que detesta segundas-feiras? Se a resposta for sim, já aproveita e chama a criançada para comemorar, pois o Garfield está fazendo aniversário de 45 anos.

Para homenager o personagem criado pelo cartunista americano Jim Davis, o We Coffee, uma cafeteria reconhecida por doces fofos e outros produtos instagramáveis, resolveu preparar um menu temático e até uma loja totalmente customizada (saiba mais abaixo).

Em parceria com a Paramount, o resultado começou a ser mostrado na última segunda-feira, o dia da semana tão odiado pelo mais pop dos gatos, propositalmente escolhido pelas marcas.

Com uma gastronomia única, que une o melhor da We Coffee e do mundo de Garfield, serão oferecidas pedidas como o Snow Garfield (R$ 26), um smoothie à base de chá verde com pedaços frescos da fruta, finalizado com uma bola de sorvete de tangerina e decorado com papel de arroz e chocolate.

Para os amantes de café, assim como o personagem, a novidade é o Show me Coffee (R$ 23), um espresso com creme de Ovomaltine, leite integral, creme vegetal e cacau em pó.

Para completar as sugestões temáticas, o entremet lazy days, uma outra versão do rosto do personagem, é preenchido com creme de avelã, mousse de chocolate e base de biscoito de chocolate crocante (R$ 19).

A loja da Vila Nova Conceição propõe um mergulho no universo do personagem, com direito a portal de entrada. Saiba mais sobre as experiências oferecidas no estabelecimento na matéria do Paladar.

Veja o local: