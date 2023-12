Imagine uma experiência gastronômica na companhia de um chef de cozinha profissional realizada em um cenário surpreendente criado no térreo de um edifício histórico no centro de São Paulo. Pois esse programa é real e com nome inspirado no mercado mais antigo do mundo. O Kura Grand Bazaar é um projeto de ocupação do antigo prédio da Telesp, projetado por Ramos de Azevedo e em breve retrofitado pela incorporadora Metaforma, que tem como o principal atrativo, além do ambiente inusitado, a comida.

Uma das instalações artísticas no cenário criado para o Kura Grand Bazaar Foto: Vivian Bera

Segundo o idealizador do projeto, Kaue Fuoco, fundador da plataforma Kura, o evento deseja proporcionar conexões e experiências memoráveis, em um mundo lúdico. De quinta a sábado, às 20h, até o dia 16 de dezembro, o convidado poderá preparar a sua própria massa, além de doces e drinks, acompanhado do premiado chef Jaqueson Dichoff. E ainda vivenciar a experiência da imersão em um cenário do passado que tem tudo a ver com uma boa ideia para o futuro das edificações antigas da cidade.

Kura Grand Bazaar - Rua Basílio da Gama, 177, República. e quinta a sábado, até 16 de Dezembro (sujeito a alteração de data sem aviso prévio). Contato Kura: Fernanda Romão Clemente (11) 97078.3551 kura@kuradoria.com.br. Valor da experiência: R$ 180 (bebidas não estão incluídas).