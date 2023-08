Um dos nomes mais reconhecidos da confeitaria mundial, Antonio Bachour desembarca no Brasil neste mês de agosto para participar de uma série de eventos em São Paulo e Rio de Janeiro. O porto-riquenho foi eleito o melhor confeiteiro do mundo duas vezes pela Best Chef Awards, em 2018 e 2022.

A agenda de eventos de Bachour começa no dia 10, em São Paulo. O confeiteiro irá ministrar duas MasterClasses na faculdade Anhembi Morumbi, ao lado do mestre gelataio espanhol Javier Guillen e do chef brasileiro Diego Lozano. Nas aulas, os chefs irão abordar os princípios da confeitaria moderna e os desafios do Petit Gateau.

No dia 15, o confeiteiro parte para o Rio de Janeiro, onde irá participar de jantar especial no Hotel Copacabana Palace ao lado de grandes nomes da gastronomia. O menu em 11 tempos será elaborado por Bachour, Nello Cassesse, Pia Salazar, Maribel Adalco, Bianca Mirabili, Diana Moreira e Lisiane Lemos.

Por fim, no dia 17, Bachour participa do seu último evento em terras brasileiras. O porto-riquenho vai assinar todas as sobremesas e petit fours de um Gala Dinner em homenagem aos 100 anos do Copacabana Palace.

Com mais de 1 milhão de seguidores no Instagram, Bachour começou sua carreira em Porto Rico, na confeitaria de sua família. Atualmente, o confeiteiro tem dois restaurantes: o Bachour e o Tablé, ambos nos Estados Unidos. Além dos estabelecimentos, o chef criou cursos de confeitaria online e publicou quatro livros culinários.