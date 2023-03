Diferente do dinamarquês René Redzepi, que avisou com um ano de antecedência o fechamento do Noma, Diego Cabrera, cabeça do bar madrilenho Salmon Guru, 15º melhor bar do mundo segundo a prestigiosa lista World 50′s Best Bars, acaba de avisar que em abril não abrirá as portas. Pelo menos até 1º de maio.

O intuito é “mudar tudo, exceto o nome”. Nessa jornada de transformação, em busca de criatividade e ingredientes desconhecidos, não só o chef de bar, como toda a sua equipe, partirão rumo a uma reciclagem profunda e sem regras. Não por acaso, dois integrantes aterrissam na paulicieia, mais precisamente, na Vila Buarque.

A luso-venezuelana Melanie da Conceição e o polonês Dawid Pasczkowski estarão detrás do balcão do Koya88 Foto: Miguel Redondo | Salmon Guru

Na próxima quarta-feira, dia 29 de março, a luso-venezuelana Melanie da Conceição e o polonês Dawid Pasczkowski estarão detrás do balcão do Koya88, ao lado do colega Thiago Pereira, servindo coquetéis surpresa a partir das 19h.

Presente no ranking dos melhores desde 2017, o Salmon Guru (que não, não serve nada com o peixe de seu nome) é tido como remédio antitédio em Madri. Seu fundador, o argentino Diego Cabrera hoje tem também uma filial em Dubai, inaugurada em maio passado, o Viva Madrid, uma taberna de 1856, é sócio do bar de rock Dpickle Room e do Guru Lab, um speakeasy etílico-gastronômico. Pela primeira vez, terá seu business mais premiado representado em São Paulo.

Para acompanhar sua coquetelaria, comidinhas assinadas por Thiago Maeda, chef-proprietário do Koya88, bar em São Paulo. No menu especial, em flerte com a Espanha, itens como o crudo de buri com ponzu milk punch e ovas (R$ 48), vinagreta de frutos del mar (R$ 55), falsa tortilla (R$ 45) e suītopoteto bravas (R$ 39).

Serviço

Koya88 - R. Jesuíno Pascoal, 21, Vila Buarque. Ter., das 19h às 00h. Tel.: (11) 3384-6926.