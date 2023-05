Em Portugal, novo restaurante no Porto tem menu de jurado estrelado do Masterchef

Até poucos dias, o Pink Palace sentia-se incompleto. Apesar do sucesso do primeiro museu dedicado ao vinho rosé em Portugal, fazia falta um restaurante com a mesma vibe. Agora, a sensação de férias eternas que as onze salas de exposição proporcionam, reflete-se à mesa. Melhor: com vista para os barcos ao Douro, o casario do Porto, a ponte D. Luís e os telhados da Vila de Gaia.

O Mira Mira by Ricardo Costa fica dentro do WOW (World of Wine), um complexo de 30 mil metros quadrados de armazéns abandonados por produtores de vinho do Porto (Croft e Taylor’s, especificamente) que virou uma Disney para enófilos e pleiteia o mesmo posto junto aos foodies.

De seus 7 museus, o rosado é o mais lúdico e instagramável. Rende uma hora e meia de diversão, com direito a degustação de 5 rótulos, mergulho em piscina de bolinhas pink e pose dentro de um Cadillac conversível rosa antigo (€ 25). No entanto, no seu topo a primeira tentativa gastronômica errou o alvo...

A primeira versão do Mira Mira servia uma cozinha (con) fusion de toques asiáticos. Mais nonsense ainda, era o fato do salão não mirar o espetacular cenário ao redor. Há 15 dias, a coisa mudou de figura: a paisagem tornou-se elemento central e a cozinha a grande protagonista.

Um aperitivo pensado para ser comido na varanda, assim como fish & chips, a tartelete de echalota com foie gras e o mexilhão em bloody mary Foto: Mira Mira | Yuminess content

Assinada por Ricardo Costa, jurado do Masterchef Portugal e chef duplamente estrelado no hotel vizinho (o cinco estrelas The Yeatman), ela traz dois menus degustação (sendo um vegetariano), ao mesmo tempo despretensiosos e sofisticados.

“São pratos complexos a nível de sabor, mas visualmente mais simples”, explica o chef. Um exemplo é a bola de berlim (nosso sonho de padaria), aqui em versão salgada, com queijo. Um aperitivo pensado para ser comido na varanda, assim como fish & chips, a tartelete de echalota com foie gras e o mexilhão em bloody mary, um caldinho de mariscos e tomate com personalidade.

Continua após a publicidade

Já acostumado com a panorâmica, muito semelhante à do The Yeatman Gastromic Restaurant, Ricardo encontra na nova casa uma maneira de realizar sonhos. Se no estrelado ele segue perseguindo a definitiva e terceira estrela Michelin, ali ele foca “em comida honesta”.

“Passados 13 anos, se calhar eu gostava de ter um outro restaurante onde eu pudesse ter outros pratos não como a mesma responsabilidade de estrelas”, confessa ele. Nesse sentido, ele serve uma lagosta à brás, uma “feijoada” de bacalhau e uma versão de um de seus pratos preferidos, o leitão.

“Já temos no menu do Yeatman há 3 anos. Fomos afinando, afinando, afinando. É o prato que mais faz os portugueses viajarem. Toda a gente passa ali na minha aérea, porque eu sou da Bairrada, para comer o leitão. Temos o igual, mas com a tecnologia das cozinhas e o processo inverso ao tradicional. Servimos exatamente o sabor, com uma perfeição incrível, não aquele prato tosco”, explica o chef.

Mira Mira é o primeiro restaurante que Ricardo comanda fora de um hotel e, apesar dos menus de € 80 a € 150 Foto: Mira Mira | Yuminess content

Curiosidade à parte, o Mira Mira é o primeiro restaurante que Ricardo comanda fora de um hotel e, apesar dos menus de € 80 a € 150, é onde ele apresenta um “fine dining mais relaxado” – ah, a menos da metade do valor de sua premiada experiência.

Embora ele não a defina como descontraída, não custa dizer que ela é menos “quadrada” que a de outros estrelados, com direito a aperitivos no piano bar e dentro da cozinha, além de, claro, fotos com o chef-celebridade e sua brigada.

Na nova casa, por sua vez, as degustações seguem “alegres”, “cosmopolitas” e sem monotonia. Porém, uma vez menos “tenso” com as aspirações, o cozinheiro de 42 anos já se permite mirar outros dois sonhos: uma cozinha fora de Portugal e um canil de rottweilers.

Continua após a publicidade

Serviço

Rua do Choupelo, 132, Vila Nova de Gaia, Portugal. +351 22 012 1200. Qui a seg, das 19h às 22h