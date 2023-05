Pavlova servida no restaurante Urban Kitchen: suspiro, creme de baunilha, morango, coulis de frutas vermelhas e chantilly Foto: lila_b._gustavo_m.

Novo hot spot da badalada rua Ferreira de Araújo, no baixo Pinheiros, o Urban Kitchen já nasceu estrelado.Com ambiente despojado e pegada super tropical, a casa tem um menu com opções saudáveis e inventivos. E saudável ali significa pratos pensados para serem leves e com muito sabor.

Da cozinha da chef Jacqueline Iwao, saem opções que vão desde o brunch, almoço até o jantar. Quem chegar lá pela manhã, pode provar guloseimas (são mais de 20!) servidas no brunch, como a Tostada Poché, com boursin, avocado, tomatinhos confit, ovo orgânico poché e microgreens ou as Panquecas Americanas - a Peanut, leva creme de amendoim, banana, chips de coco, mel e frutas vermelhas.





Pad Thai é uma das opções de almoço do restaurante Urban Kitchen Foto: estudiomio

Para quem for da turma do almoço, as sugestões são à base de peixe, frango e uma versão vegetariana. Entre as opções, Pescada Amarela ao Molho de Moqueca, servida com banana da terra grelhada e arroz negro; o Pad Thai (foto), servido com legumes e broto de feijão e o Picadinho de Tofu. Bem reforçado, é feito com molho de tomate, cebolas e vinho tinto e servido com arroz negro, feijão, espinafre banana da terra grelhada, ovo e farofa de nuts. Um prato e tanto!

Agora, a melhor parte: quem não resiste a uma sobremesa depois do almoço, pode comer sem culpa. No Urban Kitchen o açúcar branco refinado foi erradicado do menu - os pratos usam açúcar demerara ou stevia, caso da deliciosa Pavlova, servida no prato com com suspiro, creme de vanilla, morango, coulis de frutas vermelhas e chantilly. Outras opções são a Banoffe low carb preparada com creme de doce de leite, banana, chocolate, canela e chantilly.

Tudo tão leve e saboroso que dá vontade de repetir. E o melhor: sem furar (muito) a dieta.