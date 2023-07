As irmãs Marina e Julia Zinn, que dão cursos de empreendedorismo voltados para o negócio da confeitaria Foto: ESTADAO

As irmãs Marina, 38, e Julia Zinn, 35, trabalham há 14 anos com a mãe, a empreendedora e confeiteira Luana Davidsohn, da Confeitaria da Luana. Marina, formada em publicidade, sempre teve o olhar voltado para a marca. Julia fez gastronomia no EUA e concentra sua expertise na cozinha. Juntas, elas criaram um curso de empreendedorismo na confeitaria.

“Desde que começamos a trabalhar na Confeitaria da Luana, muita gente nos perguntava detalhes sobre como prosperar nesse ramo”, conta Marina. “Eram tantas as dúvidas que decidimos abrir um Instagram de negócios”. O perfil @ideiasparaconfeitarias estreou em 2021 com a missão de alavancar a produção de gente que, às vezes, não consegue sair da informalidade por desconhecer os caminhos promissores para seu negócio.

Julia é a irmã formada em gastronomia, acostumada aos bastidores da cozinha Foto: ESTADAO

Marina explica que as irmãs começaram as atividades falando sobre equipamentos, vendas, precificação... As pessoas começaram a chegar em maior volume, no boca a boca mesmo, e elas decidiram então fazer lives com os temas mais procurados: como fazer marketing, atendimento ao cliente, fidelização de marca, personalização do produto, como tirar boas fotos...

Das lives para os cursos foi um pulo. “A Universidade Gestão e Confeitaria” já ajudou muita gente a alavancar as vendas e a tratar o negócio de fazer bolo ou doce em casa de maneira mais profissional. “Tem um caso muito bacana de uma brasileira que mora no Japão; ela fazia pães de fermentação natural e não conseguia faturar o suficiente para manter o negócio em pé, hoje ela arrebenta de vender”, conta Marina.

Marina é formada em publicidade e sempre atuou no desenvolvimento da marca capitaneada pela mãe confeiteira e também empreendedora Foto: ESTADAO

Continua após a publicidade

A publicitária acredita que a dificuldade em precificar os produtos é o que geralmente mais atrapalha as pessoas que vivem de fazer doces informalmente. Quem chega até nós são pessoas muito amadoras que estão procurando caminhos para vender mais; a pessoa coloca em prática os conhecimentos e começa a ter retorno financeiro.

Um dos exemplos desse movimento, segundo Marina: “Teve o caso de uma doceira que vendia o produto dela por R$ 17 reais e só custo de produção era R$ 16 reais, ela começou a lucrar de verdade depois de entender o processo de precificação do produto e de perder o medo de aumentar o valor do seu doce pra conseguir ter lucro”.

Além do curso, que inclui 60 aulas e custa R$ 797,00, Marina e Julia também realizam mentorias.